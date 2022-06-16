В Израиле представили необычный броневик: смесь багги со спорткаром (фото)

Разработчики называют автомобиль конкурентом не для Хамви или Oshkosh, а для полноценной БМП, стоимостью в 3 млн долларов.

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Израильская оборонная компания Plasann хочет изменить классический вид военных броневиков. Об этом сообщает The War Zone.

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Эволюцию военных грузовиков достаточно сложно понять, если поставить рядом джип Willys 1941 и современный Oshkosh JLTV. Хотя при этом они выполняют более менее одни и те же задачи — перевозку войск и снаряжение.

Plasan решили немножко изменить подход к машинам. Они представили броневик, который по духу ближе к легкому и простому джипу, чем к тяжеловесному JLTV или Хамви.

[ + – ] Wilder 4х4

Wilder 4x4 во многом напоминает багги для Дакар ралли. Директор по дизайну Нир Кан вдохновлялся дизайном спорткаров, а не обычных военных автомобилей. Во время общения с изданием у него за спиной были фотографии Ferrari Dino 246 GT, Mazda RX-Vision.

В корпусе используется скрепленный болтами монокок, в котором броня является основной частью машины. Обычно делается рама, к которой крепят бронеэлементы. Конструкторы из Plasan создали броневик, в котором бронированный отсек безопасности соединен с передними и задними подрамниками.

[ + – ] Бронированные детали являются частью базы автомобиля

Боевой отсек способен выдерживать попадание бронебойных пуль калибром 7,62 мм.

Водитель сидит внутри по центру, как в суперкаре McLaren F1.

"С центральным положением водителя есть преимущество, заключающееся в том, что не имеет значения, где используют автомобиль. Покупатели в США могут захотеть автомобили с левым рулем, а покупатели из Великобритании могут захотеть праворульную. В случае с Уайлдером, просто расположили водителя посередине, и о расположении руля не придется думать", — заявил Кан.

[ + – ] Автомобилем можно управлять дистанционно

В авто установлен 2-литровый турбодизельный двигатель с полным приводом и автоматической коробкой передач. Также автомобиль может управляться на расстоянии. На него можно установить оружие. По заявлению авторов, это уникальный и многофункциональный автомобиль.

Однако стоимость такого транспорта будет выше, чем у пикапа Toyota с броней. Один Wilder будет стоить 200-250 тысяч долларов. Конкурент для него не другие броневики, а БМП, которые стоят по 3 млн долларов.

Напомним, Израиль также показал легкий танк Sabrah со 105-мм пушкой.

Ранее сообщалось, что в Израиле начнут испытания боевого робота с 30-мм пушкой и дронами на борту.