В Ізраїлі представили незвичайний броньовик: суміш багі зі спорткаром (фото)

Розробники називають автомобіль конкурентом не для Гамві чи Oshkosh, а для повноцінної БМП вартістю 3 млн доларів.

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Ізраїльська оборонна компанія Plasann хоче змінити класичний вигляд військових броньовиків. Про це повідомляє The War Zone.

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Еволюцію військових вантажівок досить складно зрозуміти, якщо поставити поруч джип Willys 1941 та сучасний Oshkosh JLTV. Хоча за таких умов вони виконують одні й ті самі завдання — перевезення військ і спорядження.

Plasan вирішили трохи змінити підхід до машин. Вони представили броньовик, який за духом ближчий до легкого та простого джипа, ніж до великовагового JLTV або Гамві.

[ + – ] Wilder 4х4

Wilder 4x4 багато в чому нагадує багі для Дакар ралі. Директор із дизайну Нір Кан надихався дизайном спортивних автомобілів, а не звичайних військових автомобілів. Під час спілкування із виданням у нього за спиною були фото Ferrari Dino 246 GT, Mazda RX-Vision.

У корпусі використовується скріплений болтами монокок, в якому броня є основною частиною машини. Зазвичай робиться рама, до якої кріплять бронеелементи. Конструктори з Plasan створили броньовик, в якому броньований відсік безпеки з'єднаний з передніми та задніми підрамниками.

[ + – ] Броньовані деталі є частиною бази автомобіля

Бойовий відсік здатний витримувати влучення бронебійних куль калібром 7,62 мм.

Водій сидить усередині по центру, як у суперкарі McLaren F1.

"З центральним положенням водія є перевага, що полягає в тому, що не має значення, де використовують автомобіль. Покупці в США можуть захотіти автомобілі з лівим кермом, а покупці з Великобританії можуть захотіти праворульну. У випадку з Вайлдером, просто розташували водія посередині, і про розташування керма не доведеться думати", — заявив Кан.

[ + – ] Автомобілем можна керувати дистанційно

В авто встановлений 2-літровий турбодизельний двигун із повним приводом та автоматичною коробкою передач. Також автомобіль може керуватись на відстані. На нього можна встановити зброю. За заявою авторів, це унікальний і багатофункціональний автомобіль.

Однак вартість такого транспорту буде вищою, ніж у пікапа Toyota з бронею. Один Wilder коштуватиме 200-250 тисяч доларів. Конкурент для нього не інші броньовики, а БМП, які коштують по 3 млн доларів.

Нагадаємо, Ізраїль також показав легкий танк Sabrah зі 105-мм гарматою.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота з 30-мм гарматою та дронами на борту.