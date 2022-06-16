В Ізраїлі представили незвичайний броньовик: суміш багі зі спорткаром (фото)
Розробники називають автомобіль конкурентом не для Гамві чи Oshkosh, а для повноцінної БМП вартістю 3 млн доларів.
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Ізраїльська оборонна компанія Plasann хоче змінити класичний вигляд військових броньовиків. Про це повідомляє The War Zone.
Еволюцію військових вантажівок досить складно зрозуміти, якщо поставити поруч джип Willys 1941 та сучасний Oshkosh JLTV. Хоча за таких умов вони виконують одні й ті самі завдання — перевезення військ і спорядження.
Plasan вирішили трохи змінити підхід до машин. Вони представили броньовик, який за духом ближчий до легкого та простого джипа, ніж до великовагового JLTV або Гамві.
Wilder 4x4 багато в чому нагадує багі для Дакар ралі. Директор із дизайну Нір Кан надихався дизайном спортивних автомобілів, а не звичайних військових автомобілів. Під час спілкування із виданням у нього за спиною були фото Ferrari Dino 246 GT, Mazda RX-Vision.
У корпусі використовується скріплений болтами монокок, в якому броня є основною частиною машини. Зазвичай робиться рама, до якої кріплять бронеелементи. Конструктори з Plasan створили броньовик, в якому броньований відсік безпеки з'єднаний з передніми та задніми підрамниками.
Бойовий відсік здатний витримувати влучення бронебійних куль калібром 7,62 мм.
Водій сидить усередині по центру, як у суперкарі McLaren F1.
"З центральним положенням водія є перевага, що полягає в тому, що не має значення, де використовують автомобіль. Покупці в США можуть захотіти автомобілі з лівим кермом, а покупці з Великобританії можуть захотіти праворульну. У випадку з Вайлдером, просто розташували водія посередині, і про розташування керма не доведеться думати", — заявив Кан.
В авто встановлений 2-літровий турбодизельний двигун із повним приводом та автоматичною коробкою передач. Також автомобіль може керуватись на відстані. На нього можна встановити зброю. За заявою авторів, це унікальний і багатофункціональний автомобіль.
Однак вартість такого транспорту буде вищою, ніж у пікапа Toyota з бронею. Один Wilder коштуватиме 200-250 тисяч доларів. Конкурент для нього не інші броньовики, а БМП, які коштують по 3 млн доларів.
Нагадаємо, Ізраїль також показав легкий танк Sabrah зі 105-мм гарматою.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота з 30-мм гарматою та дронами на борту.