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Воєнний фокус

Ізраїльська компанія продемонструвала новий легкий танк Sabrah (фото)

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легкий танк sabrah
Вежа в танку може бути безлюдною

Танк отримав 105-мм гармату, систему активного захисту, сучасну систему наведення, також його можуть виготовляти в гусеничному та колісному варіанті.

На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2022 відбулася світова прем'єра ізраїльського легкого танка Sabrah виробництва компанії Elbit Systems. Про це повідомляє Army Recognition.

Компанія-виробник уже має контракт на 172 млн доларів на постачання легких танків у філіппінську армію.

Унікальність танка полягає в тому, що його вежа може бути як двомісною, так і безпілотною з автоматичним заряджанням снарядів. Також вона оснащена сучасними прицілами, системою активного захисту Iron Fist і наголовним шоломом із дисплеєм Iron Vision.

новий ізраїльський танк
Шолом Iron Vision

У конструкції вежі використовується зразки з уже перевірених у бою бронемашин Mantak і система управління танків Merkava. Танк отримав 105-мм гармату. В автоматі заряджання готових до стрільби снарядів є 12, ще 24 знаходиться в корпусі.

ізраїльський танк sabrah
Легкий танк Sabrah

Базується Sabrah на гусеничній платформі компанії General Dynamics European Land Systems. Вага танка становить лише 30 тонн (для порівняння Merkava важить 65 тонн). Він може бути як у гусеничному, так і в колісному варіанті. Вказується, що танк забезпечує оптимальне поєднання вогневої потужності та маневреності.

Нагадаємо, в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота з 30-мм гарматою і дронами на борту.

Раніше розробники українського бойового дрону показали, як змінився їхній робот за 4 роки роботи.