Ізраїльська компанія продемонструвала новий легкий танк Sabrah (фото)

Танк отримав 105-мм гармату, систему активного захисту, сучасну систему наведення, також його можуть виготовляти в гусеничному та колісному варіанті.

На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2022 відбулася світова прем'єра ізраїльського легкого танка Sabrah виробництва компанії Elbit Systems. Про це повідомляє Army Recognition.

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Компанія-виробник уже має контракт на 172 млн доларів на постачання легких танків у філіппінську армію.

Унікальність танка полягає в тому, що його вежа може бути як двомісною, так і безпілотною з автоматичним заряджанням снарядів. Також вона оснащена сучасними прицілами, системою активного захисту Iron Fist і наголовним шоломом із дисплеєм Iron Vision.

[ + – ] Шолом Iron Vision

У конструкції вежі використовується зразки з уже перевірених у бою бронемашин Mantak і система управління танків Merkava. Танк отримав 105-мм гармату. В автоматі заряджання готових до стрільби снарядів є 12, ще 24 знаходиться в корпусі.

[ + – ] Легкий танк Sabrah

Базується Sabrah на гусеничній платформі компанії General Dynamics European Land Systems. Вага танка становить лише 30 тонн (для порівняння Merkava важить 65 тонн). Він може бути як у гусеничному, так і в колісному варіанті. Вказується, що танк забезпечує оптимальне поєднання вогневої потужності та маневреності.

Нагадаємо, в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота з 30-мм гарматою і дронами на борту.

Раніше розробники українського бойового дрону показали, як змінився їхній робот за 4 роки роботи.