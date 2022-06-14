Израильская компания продемонстрировала новый легкий танк Sabrah (фото)

Танк получил 105-мм пушку, систему активной защиты, современную систему наведения, также его могут изготавливать в гусеничном и колесном варианте.

На международной оборонной выставке Eurosatory 2022 состоялась мировая премьера израильского легкого танка Sabrah производства компании Elbit Systems. Об этом сообщает Army Recognition.

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Компания-производитель уже имеет контракт на 172 млн долларов на поставку легких танков в филиппинскую армию.

Уникальность танка состоит в том, что его башня может быть как двухместной, так и беспилотной с автоматическим заряжанием снарядов. Также она оснащена современными прицелами, системой активной защиты Iron Fist и наголовным шлемом с дисплеем Iron Vision.

[ + – ] Шлем Iron Vision

В конструкции башни используется образцы из уже проверенных в бою бронемашин Mantak и система управления танков Merkava. Танк получил 105-мм пушку. В автомате заряжания готовых к стрельбе снарядов есть 12, еще 24 находится в корпусе.

[ + – ] Легкий танк Sabrah

Базируется Sabrah на гусеничной платформе от компании General Dynamics European Land Systems. Вес танка составляет всего 30 тонн (для сравнения Merkava весит 65 тонн). Он может быть как в гусеничном, так и в колесном варианте. Указывается, что танк обеспечивает оптимальное сочетание огневой мощи и маневренности.

Напомним, в Израиле начнут испытания боевого робота с 30-мм пушкой и дронами на борту.

Ранее разработчики украинского боевого дрона показали, как изменился их робот за 4 года работы.