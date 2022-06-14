Израильская компания продемонстрировала новый легкий танк Sabrah (фото)
Танк получил 105-мм пушку, систему активной защиты, современную систему наведения, также его могут изготавливать в гусеничном и колесном варианте.
На международной оборонной выставке Eurosatory 2022 состоялась мировая премьера израильского легкого танка Sabrah производства компании Elbit Systems. Об этом сообщает Army Recognition.
Компания-производитель уже имеет контракт на 172 млн долларов на поставку легких танков в филиппинскую армию.
Уникальность танка состоит в том, что его башня может быть как двухместной, так и беспилотной с автоматическим заряжанием снарядов. Также она оснащена современными прицелами, системой активной защиты Iron Fist и наголовным шлемом с дисплеем Iron Vision.
В конструкции башни используется образцы из уже проверенных в бою бронемашин Mantak и система управления танков Merkava. Танк получил 105-мм пушку. В автомате заряжания готовых к стрельбе снарядов есть 12, еще 24 находится в корпусе.
Базируется Sabrah на гусеничной платформе от компании General Dynamics European Land Systems. Вес танка составляет всего 30 тонн (для сравнения Merkava весит 65 тонн). Он может быть как в гусеничном, так и в колесном варианте. Указывается, что танк обеспечивает оптимальное сочетание огневой мощи и маневренности.
Напомним, в Израиле начнут испытания боевого робота с 30-мм пушкой и дронами на борту.
Ранее разработчики украинского боевого дрона показали, как изменился их робот за 4 года работы.