"Чудове влучення": у РФ нова БМП провалила показові стрільби на полігоні

Стрільба на ходу показала низьку кучність ведення вогню, не краще себе проявив і бойовий модуль під час стрільби на місці по нерухомій цілі.

На форумі "Армія-2022" пройшли показові стрільби російської БМП К-17. На полігоні машина показала найнижчі показники точності. Про це повідомляє "Мілітарний".

Російська БМП К-17 — це нова розробка на базі платформи "Бумеранг", яка за умов полігону показала низьку точність. Зазначається, що на стрільбищі продемонстровано можливості бойового модуля. Вогонь вівся з протитанкового комплексу та автоматичної гармати за стаціонарними цілями. Попри статичність цілей, екіпаж не зміг влучити в ціль.

На відео видно, що БМП промахнулася пострілами ракет "Корнет". Одна з них влучила в землю, а друга зачепила зброю танка, який і був ціллю. Водночас коментатор на цьому моменті каже, що було "чудове влучення".

На другому відео показано стрільбу 30-мм гармати. Кучність стрілянини також негативна. На ходу БМП із 6 пострілів жоден зі снарядів не досяг мішені.

[ + – ] БМП К-17 представлена ще у 2015 році, але вона все ще не завершила випробування

БМП К-17 — це бойова машина піхоти, подібна до бази уніфікованої бойової платформи "Бумеранг". Розробка покликана дозволить створювати на її базі БТР, БМП, а також бойову машину з важким озброєнням.

Нагадаємо, "Ростех" має показати безпілотну БМП-3, яка зможе стріляти з трьох гармат.

Раніше в Ізраїлі представили незвичайного вигляду броньовик — суміш багі зі спортзалом. Його позиціонують як конкурента БМП.