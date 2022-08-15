"Плохая реклама": Путин готов продавать оружие, игнорируя неудачи в Украине, – Reuters

Глава РФ уверяет, что российские военные технологии опережают конкурентов. В то же время, за полгода войны в Украине его армия показала себя гораздо хуже, чем ожидалось. Вряд ли это поспособствует торговле оружием, считает агентство.

Президент РФ Владимир Путин 15 августа на форуме "Армия-2022" заявил, что Россия готова продавать "передовое оружие" своим партнерам по всему миру. В то же время армия страны-агрессора за шесть месяцев войны в Украине показала себя гораздо хуже, чем ожидалось. Об этом пишет журналист агентства Reuters Марк Тревельян.

"Войска, отброшенные из двух крупнейших городов Украины и медленно продвигающиеся вперед с большими потерями в восточных провинциях, оказались не убедительной демонстрацией для российской военной промышленности", – комментирует обозреватель.

Выступая на сегодняшнем открытии форума в Подмосковье, Путин подчеркнул, что российские технологии опережают производство конкурентов на годы. В частности, глава Кремля рассказал о "высокоточном оружии и робототехнике", которые РФ готова предложить своим деловым партнерам.

Однако, как отмечает Тревельян, война в Украине может подорвать рекламную кампанию Путина.

"С крахом экономических отношений с Западом Россия стала еще более зависимой от торговли оружием, чем раньше, поэтому неудивительно, что Путин так стремится продвигать его среди как можно большего числа не западных клиентов. Большая проблема для него заключается в том, что война России против Украины стала катастрофой для авторитета российских военных — их действия были очень плохой рекламой оружия", – считает старший преподаватель кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Рут Дейермонд.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, в свою очередь, напомнил, что доля отказов российских высокоточных ракет за время войны в Украине достигла 60%.

При этом санкции, введенные против страны-агрессор, теперь не дают россиянам возможности закупать необходимые компоненты для производства оружия за рубежом, что тоже негативно скажется на военно-промышленном комплексе РФ.

Кто покупает оружие у России?

Россия занимает второе место после США по объему продаж оружия на сумму около $15 млрд в год, что составляет почти пятую часть мирового экспортного рынка.

Как уточняет Reuters со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в период с 2017 по 2021 год 73% этих продаж приходилось всего на четыре страны — Индию, Китай, Египет и Алжир.

Напомним, 15 августа президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022", в ходе которого сделал несколько громких и сомнительных заявлений. В частности, глава Кремля расхвалил "перспективное вооружение" России, которое якобы превосходит западные аналоги, и высказал убеждение в том, что у РФ "много союзников, партнеров и единомышленников на разных континентах".

Ранее экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Путин понимает, что совершил ошибку, когда начал полномасштабное вторжение на территорию Украины.