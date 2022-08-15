В глубине души Путин понимает, что ошибся, начав войну в Украине, — экс-командующий НАТО

По словам Джеймса Ставридиса, глава РФ никогда не признает, что война в Украине была ошибкой и продолжит повторять смешную выдумку о "неонацистах" в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин отдает себе отчет в том, что совершил ошибку, когда начал полномасштабное вторжение на территорию Украины. Об этом заявил экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Newsweek.

"Я думаю, что в темные, тихие часы, в два ночи, он просыпается и понимает, что сделал ошибку. Публично он никогда этого не признает. Никогда. И продолжит твердить свою выдумку о том, что Украиной правят "неонацисты". Смешно, конечно", — заявил Ставридис в эфире радиопрограммы The Cats Roundtable.

По словам отставного адмирала, Путин продолжит рассказывать о том, что НАТО загнало его в этот угол и подтолкнуло к военным действиям.

"Все произошедшее, — дело рук Владимира Путина — будь то вторжение или последовавшие санкции", — объяснил Ставридис, добавив, что военный отпор со стороны Украины также спровоцировал именно российский президент.

"Думаю, в глубине души он об этом знает, но никогда не признается публично", — подчеркнул эксперт.

Чем закончится война в Украине?

По мнению Ставридиса, в ближайшие полгода не стоит ждать того, что стороны придут к какому-либо решению. Вместе с тем, к переговорам подталкивают трудности, с которыми сталкивается кремлевское руководство по мере того, как уничтожаются российские войска и военная техника.

"Он прожигает свой потенциал <…> через полгода он окажется в крайне затруднительном положении. С другой стороны поля боя Зеленский должен признать, что терпение Запада и продолжающийся поток денег и оружия не безграничны", — назвал Ставридис два фактора, которые, по его мнению, вынудят стороны в конечном итоге сесть за стол переговоров.

Американские журналисты обращались в российский МИД с просьбой о комментариях.

Аналогия с Корейской войной

В своих предыдущих оценках Джеймс Ставридис сравнивал возможные последствия с Корейской войной и предположил, что война в Украине закончится через 4-5 месяцев.

По его предположениям, все в конечном итоге перерастет в замороженный конфликт с перемирием и милитаризованной зоной между двумя сторонами.

Ранее Фокус сообщал, что военные исследователи советуют ВСУ изолировать Херсон и перекрыть снабжение ВС РФ, дабы избежать уличных боев и не разрушать город.

Напомним, что, по словам зампредседателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, план российского командования в Херсоне провалился и руководству войск РФ пришлось ретироваться.