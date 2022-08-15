У глибині душі Путін розуміє, що помилився, вторгнувшись до України, — екскомандувач НАТО

За словами Джеймса Ставрідіса, глава РФ ніколи не визнає, що війна в Україні була помилкою, і продовжить повторювати смішну вигадку про "неонацистів" у Києві.

Президент РФ Володимир Путін усвідомлює те, що зробив помилку, коли почав повномасштабне вторгнення на територію України. Про це заявив ексверховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає Newsweek.

"Я думаю, що в темні, тихі години, о другій ночі, він прокидається і розуміє, що зробив помилку. Публічно він ніколи цього не визнає. Ніколи. І продовжить твердити свою вигадку про те, що Україною правлять "неонацисти". Смішно, звичайно", — заявив Ставрідіс в ефірі радіопрограми The Cats Roundtable.

За словами відставного адмірала, Путін продовжуватиме розповідати про те, що НАТО загнало його в цей кут і підштовхнуло до воєнних дій.

"Все, що сталося, — справа рук Володимира Путіна — чи то вторгнення, чи то санкції", — пояснив Ставрідіс, додавши, що військову відсіч з боку України також спровокував саме російський президент.

"Думаю, у глибині душі він про це знає, але ніколи не визнає публічно", — наголосив експерт.

Чим закінчиться війна в Україні?

На думку Ставрідіса, у найближчі пів року не варто чекати на те, що сторони прийдуть до будь-якого рішення. Разом з тим до переговорів підштовхують труднощі, з якими стикається кремлівське керівництво в міру того, як знищуються російські війська та військова техніка.

"Він пропалює свій потенціал <…> через пів року він опиниться у вкрай скрутному становищі. З іншого боку поля бою Зеленський повинен визнати, що терпіння Заходу і потік грошей і зброї, що триває, не безмежні", — назвав Ставрідіс два чинники, які, на його думку, змусять сторони зрештою сісти за стіл переговорів.

Американські журналісти зверталися до російського МЗС із проханням про коментарі.

Аналогія з Корейською війною

У попередніх оцінках Джеймс Ставрідіс порівнював можливі наслідки з Корейською війною і припустив, що війна в Україні закінчиться через 4-5 місяців.

За його припущеннями, все зрештою переросте у заморожений конфлікт із перемир'ям та мілітаризованою зоною між двома сторонами.

Раніше Фокус повідомляв, що військові дослідники радять ЗСУ ізолювати Херсон і перекрити постачання ЗС РФ, щоб уникнути вуличних боїв і не руйнувати місто.

Нагадаємо, що, за словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, план російського командування в Херсоні провалився і керівництву військ РФ довелося ретируватися.