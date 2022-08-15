"Превосходит западные аналоги": Путин расхвалил "передовое вооружение" России (видео)

Глава Кремля сказал о готовности предлагать партнерам России "перспективное вооружение", в котором применяются разработки в области ИИ, информационных технологий и робототехники.

Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022", в ходе которого сделал несколько громких и сомнительных заявлений. В частности, глава Кремля расхвалил "перспективное вооружение" России, которое якобы превосходит западные аналоги, и высказал убеждение в том, что у РФ "много союзников, партнеров и единомышленников на разных континентах".

Союзники РФ и "многополярный мир"

По мнению Путина, в настоящее время формируется "многополярный мир", где различные страны на разных континентах являются союзниками России и "не прогибаются" перед авторитетом Запада.

"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров и единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития", — сказал президент страны, развязавшей войну в суверенной Украине.

По словам главы Кремля, Россия дорожит дружескими отношениями со странами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить партнерам самые современные виды российского вооружения.

Перспективное вооружение РФ

Выступая перед гостями форума, Путин рассказал о достижениях российских КБ, благодаря которым вооружение, поставляемое Москвой, высоко оценивается во всем мире за надежность и эффективность, и которое не раз применялось в реальных боевых условиях.

"Готовы предложить самые современные виды вооружения. От стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов", — заявил президент страны, которая заказала у Ирана тысячу БПЛА.

Также Путин предложил гостям ознакомится с развитием перспективных образцов вооружения, в которых применяются разработки в области искусственного интеллекта, информационных технологий и робототехники.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил", — заявил Путин, подчеркнув, что многие образцы таковых якобы на десятилетия обогнали зарубежные аналоги и превзошли их по тактико-техническим характеристикам.

Напомним, что российские оккупанты используют в Украине устаревшее и неэффективное вооружение. В досье Минобороны Украины говорится о том, что бронетехника ВС РФ не такая прочная, как заявляет командование, а ракеты "Калибр" поражают цель с вероятностью 33%.