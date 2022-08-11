Войска РФ применяют в Украине старое оружие, ракеты поражают цели в 30% случаев, – СМИ

Британские журналисты выяснили, что бронетехника ВС России не такая прочная, как заявляет командование. К примеру, броня вертолета Ка-52 "Аллигатор" и грузовика Урал "Торнадо-У" пробивается легким стрелковым оружием.

Оружие, которое российские оккупанты используют в Украине, устаревшее и неэффективное. Ракеты поражают цели с вероятностью максимум 33%, сказано в досье Минобороны Украины, которое проанализировала британская газета The Times.

Данные основаны на проверке трофейной военной техники, которую ВСУ захватили в боях. Российская бронетехника и вертолеты не выдерживают огня из стрелкового оружия, а крылатые ракеты не попадают в заданные цели, сказано в документе.

Броню вертолетов Ка-52 пробивает пулемет

Броню одного из самых современных российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" можно пробить стрелковым оружием калибра 7,62 мм.

"В Москве этот вертолет называют "летающим танком", бронированная кабина которого выдерживает попадание пуль 12,7 мм калибра. На практике Ка-52 выводится из строя 7,62-мм пулеметом", – сообщило Минобороны.

[ + – ] В Минобороны Украины говорят, что броня Ка-52 выводится из строя 7,62-мм пулеметом Фото: ТАСС

Грузовик Урал "Торнадо-У", на котором россияне перевозят вооружение и технику, должен иметь усиленную бронезащиту, но его пробивают из обычного стрелкового оружия, добавили в Минобороны.

Плавающая боевая машина пехоты БМД-4М, которую сбрасывают для обеспечения огневой поддержки, слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и артиллерийских снарядов. Около дюжины таких машин уже захватили ВСУ.

Почему ракеты "Калибр" прилетают в гражданские объекты

Крылатая ракета морского базирования 3М-14 "Калибр" поражает цель с вероятностью 33%, около 30% ракет прилетали в гражданские объекты.

[ + – ] Ракеты "Калибр", которые ВС РФ запускают с Черного моря, часто летят в жилые дома Фото: Минобороны РФ

Снаряды российской РСЗО "Град" менее точны, чем некоторые другие российские ракеты, и наносят значительный ущерб населенным пунктам.

Армия России экономит на комплектующих для беспилотника "Орлан-10" – для него закупают запчасти, которые быстро изнашиваются и выходят из строя. В беспилотнике с батарейным питанием "Элерон-3" установлена ​​камера Olympus, которая намного хуже, у камеры Sony аналогичного аппарата производства Северной Кореи, сказано в отчете.

Россия останавливает многомиллионные контракты на экспорт оружия

Украинские военные чиновники заявляют о вынужденной остановке РФ многомиллионных контрактов на поставку оружия в другие страны. Это случилось из-за санкций и необходимости восполнять потери боевой техники в Украине.

В марте Москва остановила соглашение о поставке 2 вертолетов Ка-32 в Сербию. В мае и июне Алжир проинформировали о задержках исполнения контрактов на поставку военной техники, в том числе самолетов-амфибий и программных средств.

[ + – ] Алжир в этом году может не получить российские самолеты-амфибии

Минобороны РФ предложило в июле расторгнуть контракт на поставку беспилотников "Орлан-10" в Мьянму и выплатить компенсацию по сделке. Предлагалось отложить поставку 4 истребителей Су-30, двух ЗРК "Панцирь" и радиолокационного комплекса.

Вьетнам не получит российские артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы. Москва затягивает начало реализации контракта на поставку автоматов АК-203 в Индию. Под угрозой срыва поставки в Казахстан и Беларусь оборудования для зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1".

Напомним, что западные аналитики говорили о вероятности применения ядерного оружия Россией против стран НАТО, если ее власти почувствуют неизбежность нападения.

Россия 8 августа решила вывести из-под инспекции США свои ядерные объекты. В МИД РФ объяснили такой шаг якобы упорным стремлением Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на собственных условиях.

В России распространяют сведения о том, что часть западного оружия попадает из Украины на черный рынок. В ОП заявили, что ВСУ ведут всеобъемлющий учет и тщательный контроль за вооружением.