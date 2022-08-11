Війська РФ застосовують в Україні стару зброю, ракети уражають цілі у 30% випадків, – ЗМІ

Британські журналісти з'ясували, що бронетехніка ЗС Росії не є такою міцною, як заявляє командування. Наприклад, броня вертольота Ка-52 "Алігатор" і вантажівки Урал "Торнадо-У" пробивається легкою стрілецькою зброєю.

Зброя, яку російські окупанти використовують в Україні, застаріла та неефективна. Ракети уражають цілі з ймовірністю максимум 33%, йдеться у досьє Міноборони України, яке проаналізувала британська газета The Times.

Дані ґрунтуються на перевірці трофейної військової техніки, яку ЗСУ захопили у боях. Російська бронетехніка та вертольоти не витримують вогню зі стрілецької зброї, а крилаті ракети не потрапляють у задані цілі, йдеться у документі.

Броню вертольотів Ка-52 пробиває кулемет

Броню одного з найсучасніших російських гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" можна пробити стрілецькою зброєю калібру 7,62 мм.

"У Москві цей вертоліт називають "літальним танком", броньована кабіна якого витримує влучення куль 12,7 мм калібру. На практиці Ка-52 виводиться з ладу 7,62-мм кулеметом", — повідомило Міноборони.

[ + – ] У Міноборони України кажуть, що броня Ка-52 виводиться з ладу 7,62-мм кулеметом Фото: ТАСС

Вантажівка Урал "Торнадо-У", на якій росіяни перевозять озброєння і техніку, повинна мати посилений бронезахист, але його пробивають зі звичайної стрілецької зброї, додали в Міноборони.

Плавальна бойова машина піхоти БМД-4М, яку скидають для забезпечення вогневої підтримки, слабко захищена від стрілецької зброї, уламків мін та артилерійських снарядів. Майже дюжину таких машин уже захопили ЗСУ.

Чому ракети "Калібр" прилітають у цивільні об'єкти

Крилата ракета морського базування 3М-14 "Калібр" уражає ціль з ймовірністю 33%, майже 30% ракет прилітали в цивільні об'єкти.

[ + – ] Ракети "Калібр", які ЗС РФ запускають із Чорного моря, часто летять у житлові будинки Фото: Мiноборони РФ

Снаряди російської РСЗВ "Град" менш точні, ніж деякі інші російські ракети, і завдають значної шкоди населеним пунктам.

Армія Росії заощаджує на комплектувальних для безпілотника "Орлан-10" — для нього закуповують запчастини, які швидко зношуються та виходять з ладу. У безпілотнику з батарейним живленням "Елерон-3" встановлена ​​камера Olympus, яка набагато гірша, ніж у камери Sony аналогічного апарату виробництва Північної Кореї, йдеться у звіті.

Росія зупиняє багатомільйонні контракти на експорт зброї

Українські військові чиновники заявляють про вимушену зупинку РФ багатомільйонних контрактів на постачання зброї в інші країни. Це сталося через санкції та необхідність поповнювати втрати бойової техніки в Україні.

У березні Москва зупинила угоду про постачання 2 вертольотів Ка-32 в Сербію. У травні та червні Алжир поінформували про затримки виконання контрактів на постачання військової техніки, зокрема літаків-амфібій і програмних засобів.

[ + – ] Алжир цього року може не отримати російські літаки-амфібії

Міноборони РФ запропонувало в липні розірвати контракт на постачання безпілотників "Орлан-10" до М'янми та виплатити компенсацію за угодою. Пропонувалося відкласти постачання 4 винищувачів Су-30, двох ЗРК "Панцир" і радіолокаційного комплексу.

В'єтнам не отримає російські артилерійські системи та протитанкові ракетні комплекси. Москва затягує початок реалізації контракту на постачання автоматів АК-203 до Індії. Під загрозою зриву постачання до Казахстану та Білорусі обладнання для зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1".

Нагадаємо, що західні аналітики говорили про ймовірність застосування ядерної зброї Росією проти країн НАТО, якщо її влада відчує неминучість нападу.

Росія 8 серпня вирішила вивести з-під інспекції США свої ядерні об'єкти. В МЗС РФ пояснили такий крок нібито завзятим прагненням Вашингтона домогтися перезапуску інспекційної діяльності на власних умовах.

У Росії розповсюджують відомості про те, що частина західної зброї потрапляє з України на чорний ринок. В ОП заявили, що ЗСУ ведуть всеосяжний облік і ретельний контроль за озброєнням.