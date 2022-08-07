Вбросами о "черном рынке оружия" РФ пытается остановить помощь Украине, — Подоляк

"За полгода — ни одного доказательства". Советник главы Офиса президента назвал слухи о том, что не все западное оружие идет на фронт, намеренной дискредитацией Украины перед западными странами со стороны РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал в Twitter на появление в СМИ сообщений о том, что не все западное оружие попадает на фронт и часть его отправляется на "черный рынок".

Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что вбросами о "черном рынке оружия" Россия пытается дискредитировать Украину в глазах западных стран. Целью такой информационной атаки Подоляк считает попытку заблокировать поставки вооружений в Украину нашими союзниками. Но, как пишет советник главы ОП, за полгода нет никаких доказательств того, что подобные действия имеют место быть.

"Это война в прямом эфире. И здесь все видят, что есть всеобъемлющий учет и тщательный контроль за вооружением", — написал Подоляк.

[ + – ] "За полгода — ни одного доказательства", — подчеркнул Михаил Подоляк

Напомним, Фокус составил рейтинг — Лучшее западное оружие, переданное ВСУ. Сюда вошли топ-10 видов вооружения, среди которых уже знаменитые HIMARS, PzH 2000 и Javelin, которые предоставили союзники украинской армии.

Также Фокус публиковал рейтинг лучшего украинского оружия на войне с Россией: от "Стугны" до автомата "Малюк".

Напоминаем, что по данным британской разведки за полгода войны в Украине в армии РФ отстранили 6 военачальников, еще 10 были убиты.