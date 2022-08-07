Минус 16 генералов. В армии РФ отстранили 6 военачальников, еще 10 убиты, — британская разведка

Потери российского генералитета во время войны в Украине британская разведка называет одной из причин тактических и оперативных поражений российской армии на фронте.

Британская разведка свое новое сообщении в Twitter касательно войны в Украине посвятила увольнению и потерям среди генералов ВС РФ.

Разведчики Великобритании считают, что слабое развитие наступления российской армии в Украине дорого обошлось ее руководству. Это спровоцировало увольнение 6 российских командующих с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также британская разведка отмечает, что за время войны российская армия потеряла на фронте как минимум 10 генералов. Увольнения и потери российского генералитета во время войны в британской разведке считают причиной тактических и оперативных трудностей российской армии на фронте.

Британские военные сообщают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, занимаемые должности потеряли командующие войсками российских Восточного и Западного военных округов.

В Восточном военном округе генерал-полковник Александр Чайка был уволен в мае. Генерал-полковник Александр Журавлев, который командовал Западным военным округом с 2018 года, не присутствовал на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля.

Как считают в британской разведке, скорее всего Журавлева заменили генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым. Имя Кочеткова российские СМИ упоминали в связи с этим событием, когда они назвали его временно исполняющим обязанности командующего военным округом.

Генерала Александра Дворникова уволили вскоре после того, как ему поручили общее руководство вторжением в Украину. Генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой российских войск у генерала Геннадия Жидко, говорится в сообщении британской разведки.

Как уже писал Фокус, в Офисе президента Украины назвали число ликвидированных российских генералов в Украине, а также сообщили о том, что количество санитарных потерь армии РФ составляет более 100 тысяч военных.

Также Фокус писал о том, что ракеты HIMARS ликвидировали в Украине еще одного российского генерала. Это был начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ.

Также Фокус писал об очередных обстрелах российскими войсками Николаевской области, в результате которых один человек погиб, а пятеро получили ранения.