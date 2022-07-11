Ракеты HIMARS ликвидировали еще одного российского генерала, — Одесская ОВА

По словам Сергея Братчука, после попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ. Подтверждена и ликвидация полковника Сергея Кенса.

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что ВСУ посредством удара реактивной системы HIMARS ликвидировали очередного российского генерала. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (воинская часть 73954, Симферополь) генерал-майон Насбулин.

Пресс-служба Одесской ОВА также подтвердила ликвидацию российского полковника Сергея Кенса, о чем сообщалось накануне. Ко всему прочему, был ликвидирован командир 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда полковник Андрей Горобец, а также начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль — начальник артиллерии 20 мсд подполковник Гордеев.

В общей сложности были ликвидированы 150 российских военнослужащих, в том числе 5 офицеров.

Ранее Фокус сообщал, что США могут передать Украине реактивные системы ATACMS. Это высокоточные ракеты, которые используются для точечных ударов по штабам и складам боеприпасов российских войск.

ВСУ опубликовали новое видео ударов по острову Змеиный и раскрыли детали этой операции. Кадры ударов по острову в Черном море публикуются впервые. Войска РФ планировали разместить на Змеином плацдарм, с которого было бы возможно контролировать море и воздух.