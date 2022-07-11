Ракети HIMARS ліквідували ще одного російського генерала, — Одеська ОВА

За словами Сергія Братчука, після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ. Підтверджено й ліквідацію полковника Сергія Кенса.

Прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що ЗСУ за допомогою удару реактивної системи HIMARS ліквідували чергового російського генерала. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (військова частина 73954, Сімферополь) генерал-майон Насбулін.

Пресслужба Одеської ОВА також підтвердила ліквідацію російського полковника Сергія Кенса, про що повідомлялося напередодні. До того ж, було ліквідовано командира 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда полковника Андрія Горобця, а також начальника оперативного відділення штабу 20 мсд підполковника Коваль — начальника артилерії 20 мсд підполковника Гордєєва.

Загалом було ліквідовано 150 російських військовослужбовців, зокрема 5 офіцерів.

Раніше Фокус повідомляв, що США можуть передати Україні реактивні системи ATACMS. Це високоточні ракети, які використовуються для точкових ударів по штабах і складах боєприпасів російських військ.

ЗСУ опублікували нове відео ударів по острову Зміїний і розкрили деталі цієї операції. Кадри ударів островом у Чорному морі публікуються вперше. Війська РФ планували розмістити на Зміїному плацдарм, з якого можна було б контролювати море і повітря.