У Зеленского назвали число ликвидированных российских генералов в Украине (фото)

Санитарные потери РФ, несмотря на пропагандистские заявления Кремля, составляют более 100 тысяч военнослужащих.

В ходе полномасштабного вторжения украинские военнослужащие ликвидировали 10 генералов ВС РФ. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В частности, член переговорного процесса с РФ решил прокомментировать недавнее заявление российского президента о том, что Россия еще не начинала всерьез воевать на территории Украины.

По словам Михаила Подоляка, санитарные потери оккупационных войск составляют от 98 до 117 тысяч человек, среди которых убитыми числятся 37 тысяч. Более того, как утверждает Михаил Подоляк, в ходе полномасштабного вторжения были ликвидированы 10 генералов ВС РФ и около 12 тысяч бойцов частных военных компаний.

"Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику — 20 млн потерь?", — задался вопросом Михаил Подоляк в своей публикации.

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Отметим, что это уже вторая реакция Михаила Подоляка на заявление Владимира Путина о том, что Россия всерьез еще не начинала воевать, а Запад якобы будет находиться в состоянии конфликта с Кремлем "до последнего украинца". По словам советника главы ОП, не существует никакого плана у союзников Украины относительно РФ.

Подоляк утверждает, что РФ продуманно осуществляет геноцид украинцев, оправдывая его пропагандой.

"Лишь конкретная z-армия вторглась в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное — примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" — еще одно доказательство продуманного российского геноцида", — добавил Подоляк в своем Twitter.

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Напомним, 7 июля президент РФ Владимир Путин высказался о вторжении в Украину и заявил, что российская армия еще всерьез не воевала. Глава Кремля также повторил пропагандистский тезис о том, что россиянам противостоят не украинцы, а страны Запада.

Также сообщалось, что Владимир Путин готовится к ведению затяжной войны в Украине, а главными целями ВС РФ являются Славянск, Бахмут и Северск.