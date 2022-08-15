"Перевершує західні аналоги": Путін розхвалив "передове озброєння" Росії (відео)

Глава Кремля сказав про готовність пропонувати партнерам Росії "перспективне озброєння", в якому застосовуються розробки в галузі ШІ, інформаційних технологій та робототехніки.

Президент РФ Володимир Путін виступив на форумі "Армія-2022", під час якого зробив кілька гучних та сумнівних заяв. Зокрема, глава Кремля розхвалив "перспективне озброєння" Росії, яке нібито перевершує західні аналоги, і висловив переконання в тому, що РФ "багато союзників, партнерів і однодумців на різних континентах".

Союзники РФ та "багатополярний світ"

На думку Путіна, нині формується "багатополярний світ", де різні країни на різних континентах є союзниками Росії та "не прогинаються" перед авторитетом Заходу.

"Ми високо цінуємо те, що наша країна має багато союзників, партнерів і однодумців на різних континентах. Це держави, які не прогинаються перед так званим гегемоном. Їхні лідери виявляють справжній чоловічий характер. Вони обирають суверенний, самостійний шлях розвитку", — сказав президент країни, яка розв'язала війну в суверенній Україні.

За словами глави Кремля, Росія цінує дружні відносини з країнами Латинської Америки, Азії та Африки і готова запропонувати партнерам найсучасніші види російського озброєння.

Перспективне озброєння РФ

Виступаючи перед гостями форуму, Путін розповів про досягнення російських КБ, завдяки яким озброєння, що поставляється Москвою, високо оцінюється в усьому світі за надійність та ефективність, і яке неодноразово застосовувалося у реальних бойових умовах.

"Готові запропонувати найсучасніші види озброєння. Від стрілецької зброї, до бронетехніки та артилерії, бойової авіації та безпілотних літальних апаратів", — заявив президент країни, яка замовила в Ірану тисячу БПЛА.

Також Путін запропонував гостям ознайомитись з розвитком перспективних зразків озброєння, в яких застосовуються розробки у галузі штучного інтелекту, інформаційних технологій та робототехніки.

"Особливий інтерес становлять перспективні зразки та системи, які орієнтовані на майбутнє і визначатимуть завтрашній день збройних сил", — заявив Путін, підкресливши, що багато зразків таких нібито на десятиліття обігнали закордонні аналоги і перевершили їх за тактико-технічними характеристиками.

Нагадаємо, що російські окупанти використовують в Україні застаріле та неефективне озброєння. У досьє Міноборони України йдеться про те, що бронетехніка ЗС РФ не така міцна, як заявляє командування, а ракети "Калібр" уражають ціль з імовірністю 33%.