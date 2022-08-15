"Погана реклама": Путін готовий продавати зброю, ігноруючи невдачі в Україні, – Reuters

Глава РФ запевняє, що російські військові технології випереджають конкурентів. Водночас, за пів року війни в Україні його армія показала себе набагато гірше, ніж очікувалося. Навряд це сприятиме торгівлі зброєю, вважає агентство.

Президент РФ Володимир Путін 15 серпня на форумі "Армія-2022" заявив, що Росія готова продавати "передову зброю" своїм партнерам у всьому світі. Водночас, армія країни-агресора за шість місяців війни в Україні показала себе набагато гірше, ніж очікувалося. Про це пише журналіст агентства Reuters Марк Тревельян.

"Війська, відкинуті з двох найбільших міст України, і які повільно просуваються вперед з великими втратами у східних провінціях, виявилися непереконливою демонстрацією для російської військової промисловості", — коментує оглядач.

Виступаючи на сьогоднішньому відкритті форуму у Підмосков'ї, Путін наголосив, що російські технології випереджають виробництво конкурентів на роки. Зокрема, глава Кремля розповів про "високоточну зброю та робототехніку", які РФ готова запропонувати своїм діловим партнерам.

Однак, як зазначає Тревельян, війна в Україні може підірвати рекламну кампанію Путіна.

"З крахом економічних відносин із Заходом Росія стала ще більш залежною від торгівлі зброєю, ніж раніше, тому не дивно, що Путін так прагне просувати її серед якнайбільшої кількості не західних клієнтів. Велика проблема для нього полягає в тому, що війна Росії проти України стала катастрофою для авторитету російських військових — їхні дії були дуже поганою рекламою зброї", — вважає старший викладач кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона Рут Деєрмонд.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес зі свого боку нагадав, що частка відмов російських високоточних ракет за час війни в Україні досягла 60%.

При цьому санкції, введені проти країни-агресора, тепер не дають росіянам можливості закуповувати необхідні компоненти для зброї за кордоном, що теж негативно позначиться на військово-промисловому комплексі РФ.

Хто купує зброю у Росії?

Росія посідає друге місце після США за обсягом продажів зброї на суму близько $15 млрд. на рік, що становить майже п'яту частину світового експортного ринку.

Як уточнює Reuters з посиланням на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, у період з 2017 по 2021 рік 73% цих продажів припадало лише на чотири країни — Індію, Китай, Єгипет та Алжир.

Нагадаємо, 15 серпня президент РФ Володимир Путін виступив на форумі "Армія-2022", під час якого зробив кілька гучних та сумнівних заяв. Зокрема, глава Кремля розхвалив "перспективне озброєння" Росії, яке нібито перевершує західні аналоги, і висловив переконання в тому, що РФ "багато союзників, партнерів і однодумців на різних континентах".

Раніше колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що Путін розуміє, що зробив помилку, коли почав повномасштабне вторгнення на територію України.