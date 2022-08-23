Шойгу - говорящая голова: СМИ выяснили, кто на самом деле управляет войсками РФ

Журналисты выяснили, что Шойгу лгал Путину о ситуации в Украине, обещая быстрое выполнение всех военных задач. Из-за этого доверие президента РФ к главе минобороны пропало. Дошло до того, что Путин публично унизил Шойгу.

Министр обороны России Сергей Шойгу утратил доверие президента Владимира Путина. Это произошло после провала так называемого "блицкрига" в Украине, о чем пишет издание Важные новости.

Сообщается, что до полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины Сергей Шойгу считался близким другом Путина. Они часто выбирались в горы или в Тайгу, где, как предполагается, обсуждали планы быстрого захвата Украины.

В материале сказано, что не только ФСБ дезинформировало Путина, но и сам Шойгу. Он обещал, что сможет выполнить все военные задачи в Украине армией мирного времени, которая состоит из контрактников, а потому всеобщую мобилизацию проводить не придется.

Однако все планы Кремля, как пишут журналисты, провалились. Поэтому Путин попробовал сам командовать войсками через генералов, но затем отказался от этой идеи. Он решил использовать Шойгу в качестве "говорящей головы", чтобы общаться со своим военным командованием.

Сообщается, что еще в начале июля Путин публично поставил Шойгу в неловкое положение, подчеркнув, что не очень нуждается в его докладах. Тогда перед телекамерами, когда Шойгу отрапортовал Путину о захвате Луганской области Украины, тот лишь заявил, что ему уже докладывали об этом генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович, которые командуют на местах.

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Журналисты, ссылаясь на свои источники в армии РФ, заявили, что сейчас непонятно, какую именно роль играет Шойгу. Путин сделал ставку на практиков, которые зарекомендовали себя и способны адаптироваться к новым условиям.

Шойгу настаивает на всеобщей мобилизации в России

В материале сказано, что еще в начале войны Шойгу не осмеливался говорить Путину о том, что ракетами надо обстреливать мосты. Это вызывало недовольство генералов. Также сообщается, что российское военное командование недовольно слишком маленьким количеством солдат. Однако Путина пока выступает решительно против мобилизации.

Более того, как пишут журналисты, люди Шойгу даже нанимали аналитиков, чтобы те распространяли в публичном пространстве идеи о необходимости мобилизации. Тогда на стол к Путину могла попасть якобы "правильная" аналитика, но такие действия еще ни к чему не привели.

Ранее Фокус писал, что Шойгу придумал новые причины вторжения в Украину. Украинское руководство, по словам Шойгу создало неприемлемые условия для безопасности России.

Еще напомним, что продажи российского оружия за рубеж упали в шесть раз. По словам западных экспертов, все убедились, насколько российское оружие проигрывает западному.