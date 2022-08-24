Худший сценарий войны с РФ позади: Резников рассказал, что происходит на фронте

Глава минобороны Украины рассказал, что сейчас фронт находится на этапе стабилизации. Также он назвал главную угрозу для Украины в этой войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что "худший сценарий" войны с Россией уже за плечами, о чем пишет издание CNN.

Сообщается, что Резников беседовал с журналистом Сэмом Кили в Киеве.

"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы создали там много хороших сдерживающих факторов", — рассказал министр.

Кроме того, Резников заявил, что Украина, по его мнению, стоит на пороге "нового этапа" войны с Россией. Так, ВСУ уже начали контрнаступательную кампанию.

При этом главной проблемой и опасностью Резников назвал "синдром усталости" от войны в Украине в международном сообществе. Именно на это надеется Россия. По словам министра, с этим необходимо бороться. Надо работать не только с политиками, но и с их избирателями.

"Потому что это очень, очень опасно для нас", — сказал Резников.

Ранее Алексей Резников в своей статье на Atlantic Council написал, что далеко не все в Европе осознают масштабы проблемы, которую создает Россия.

"Нынешняя война касается не только Украины. Это борьба за то, чтобы определить, кто будет устанавливать правила, по которым будет жить весь мир", — написал министр.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, кто на самом деле управляет войсками РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу утратил доверие президента Владимира Путина. Это произошло после провала так называемого "блицкрига" в Украине.

Также сообщалось, что у Зеленского назвали три основных "столба", которые помогают Украине побеждать РФ. Это санкции, оружие и финансовая поддержка.

Еще напомним, что Зеленский говорил с генсеком НАТО о возможном взаимодействии на саммите Альянса в 2023 году. Украина достигает большей взаимосовместимости с государствами-членами НАТО, реформирует сектор безопасности и обороны.