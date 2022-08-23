Зеленский говорил с генсеком НАТО о возможном взаимодействии на саммите Альянса в 2023 году

В ОП считают, что тактику и стратегию, которые ВСУ используют против России, будут изучать в ведущих колледжах стран-членов НАТО.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Фокусу прокомментировал недавнее заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украина может стать членом НАТО.

"Симптоматическое такое заявление, действительно. Думаю, что оно не просто так было сделано. По-моему, можно читать таким образом, что это заявление, действительно, признание того, что Украина является частью общего евроатлантического пространства безопасности исходя из тех событий, которые на сегодняшний день происходят. Или еще таким образом, что Украина уж точно не какая-нибудь буферная зона между Россией и евроатлантическим пространством. Украина приближается к этому пространству, в частности, институционально", — сказал Жовква.

Он отметил, что Украина внимательно наблюдает за процессом вступления Финляндии и Швеции в НАТО: "Мы заметили, безусловно, что они не используют такой инструмент, как план действий по членству".

Жовква говорит, что Украина достигает большей взаимосовместимости с государствами-членами НАТО, реформирует сектор безопасности и обороны.

"Сегодня подобные реформы проходят на поле боя. Тактику и стратегию, которую сегодня использует Украина против агрессора, точно будут изучать в ведущих военных колледжах стран-членов НАТО", — добавляет замглавы Офиса президента Украины.

Напомним, что британское издание Guardian считает, что Кремлю не нужны "большие достижения" на фронте, чтобы заявить о победе РФ в войне.

Также читайте полную версию интервью Игоря Жовквы Фокусу "Игорь Жовква: после победы Украина будет страной, способной генерировать идеи, как жить миру дальше".