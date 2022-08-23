Главная цель Путина – не захват власти в Киеве, а демонстрация бессилия НАТО, – Guardian

Британское издание считает, что Кремлю не нужны "большие достижения" на фронте, чтобы заявить о победе РФ в войне. Для этого достаточно держать сухопутный коридор в Крым и контролировать весь Донбасс.

Целью Владимира Путина в войне является не только захват власти в Киеве, но и демонстрация бессилия НАТО. Об этом в своей обзорной статье "Чего хочет Путин от Украины после шести месяцев кровавой и ужасной войны?" в британской газете The Guardian пишет журналист Филипп Шорт, автор недавно вышедшей книги-биографии президента России.

Анализируя мотивы главы Кремля, Шорт подчеркивает, что для Путина возможность показать, что США и Североатлантический Альянс не способны его остановить, является приоритетной. При этом уничтожение украинской культуры на оккупированных территориях для него является, скорее, "дополнительным бонусом".

"Цель Путина — не только нейтрализовать режим в Киеве, но, что более важно, показать, что НАТО бессильно его остановить. Если при этом он искореняет украинскую культуру на оккупированных Россией территориях, это не побочный ущерб, а бонус", – говорит журналист.

Он также цитирует слова нынешнего главы ЦРУ Уильяма Бернса, когда тот был еще послом США в Москве, о том, что вступление Украины в НАТО является "самой яркой из всех красных линий не только для Путина, но для всей российской элиты.

Осень и зима станут вызовом для западных партнеров Украины

Осуществление планов главы РФ непосредственно зависит от ситуации на украинско-российском фронте, что, в свою очередь, связано со степенью западной поддержки Украины в осенне-зимний период, продолжает Шорт. Однако очевидно, что осень и зимой нехватка энергоресурсов и стремительный рост стоимости жизни станут гораздо более ощутимыми для партнеров Киева.

В то же время, как подчеркивает британский журналист, Кремлю не нужны "большие достижения", чтобы объявить о победе России в войне. Для этого стране-агрессору достаточно захватить весь Донбасс и удерживать сухопутный коридор в Крым.

Впрочем, это не означает, что Путин отказывается от своих планов по захвату других территорий. Так, если российские войска возьмут Одессу и прилегающее побережье Черного моря, то это превратит Украину в вассала Российской Федерации. Однако даже гораздо более скромные успехи продемонстрировали бы, что могущество США имеет пределы.

"Война в Украине не идет изолированно. В то время как Россия отрицает установленный США порядок безопасности в Европе, Китай бросает Вашингтону вызов в Азии. Начался геополитический процесс, итоги которого не покажутся в полной мере в течение десятилетий", — добавляет журналист.

По его словам, установившийся после "холодной войны" мировой порядок последних 30 лет подходит к концу.

Напомним, США хотят добиться от Китая и Индии прекращения торговли с РФ. Американцы пытаются убедить крупных торговых партнеров россиян присоединиться к санкциям и строго наказывают компании, помогающие РФ избегать санкционного давления.

Ранее Фокус писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет усадить президентов Украины и России за стол переговоров.