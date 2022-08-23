Головна мета Путіна – не захоплення влади у Києві, а демонстрація безсилля НАТО, – Guardian

Британське видання вважає, що Кремлю не потрібні "великі здобутки" на фронті, щоб заявити про перемогу РФ у війні. Для цього достатньо тримати сухопутний коридор у Криму та контролювати весь Донбас.

Метою Володимира Путіна у війні є не лише захоплення влади в Києві, а й демонстрація безсилля НАТО. Про це у своїй оглядовій статті "Чого хоче Путін від України після шести місяців кривавої та жахливої війни?" в британській газеті The Guardian пише журналіст Філіп Шорт, автор книги-біографії президента Росії, що нещодавно вийшла.

Аналізуючи мотиви глави Кремля, Шорт наголошує, що для Путіна можливість показати, що США та Північноатлантичний Альянс не здатні його зупинити, є пріоритетною. Водночас знищення української культури на окупованих територіях для нього, ймовірніше, "додатковий бонус".

"Метою Путіна є не тільки нейтралізувати режим у Києві, але, що важливіше, показати, що НАТО безсиле його зупинити. Якщо разом з тим він викорінює українську культуру на окупованих Росією територіях, це не побічна шкода, а бонус", — каже журналіст.

Він також цитує слова нинішнього глави ЦРУ Вільяма Бернса, коли той був ще послом США в Москві, про те, що вступ України до НАТО є "найяскравішою з усіх червоних ліній не лише для Путіна, а й для всієї російської еліти".

Осінь та зима стануть викликом для західних партнерів України

Здійснення планів глави РФ безпосередньо залежить від ситуації на українсько-російському фронті, що, зі свого боку, пов'язане зі ступенем західної підтримки України в осінньо-зимовий період, продовжує Шорт. Однак очевидно, що восени і взимку нестача енергоресурсів та стрімке зростання вартості життя стануть набагато відчутнішими для партнерів Києва.

Однак, як наголошує британський журналіст, Кремлю не потрібні "великі досягнення", щоб оголосити про перемогу Росії у війні. Для цього країні-агресору достатньо захопити весь Донбас та утримувати сухопутний коридор до Криму.

Втім, це не означає, що Путін відмовляється від своїх планів щодо захоплення інших територій. Так, якщо російські війська візьмуть Одесу та прилегле узбережжя Чорного моря, то це перетворить Україну на васала Російської Федерації. Однак навіть набагато скромніші успіхи продемонстрували б, що могутність США має межі.

"Війна в Україні не йде ізольовано. Тоді, як Росія заперечує встановлений США порядок безпеки в Європі, Китай кидає Вашингтону виклик в Азії. Розпочався геополітичний процес, результати якого не видадуться повною мірою протягом десятиліть", — додає журналіст.

За його словами, світовий порядок останніх 30 років, що встановився після "холодної війни", добігає кінця.

Нагадаємо, США хочуть домогтися від Китаю та Індії припинення торгівлі з РФ. Американці намагаються переконати великих торгових партнерів росіян приєднатися до санкцій і суворо карають компанії, які допомагають РФ уникати тиску на санкції.

Раніше Фокус писав про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче посадити президентів України та Росії за стіл переговорів.