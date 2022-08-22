США хочуть домогтися від Китаю та Індії припинення торгівлі з РФ, — WSJ

Американці намагаються переконати великих торгових партнерів росіян приєднатися до санкцій і суворо карають компанії, які допомагають РФ уникати тиску на санкції.

США ввели низку потужних санкцій проти економіки Росії, щоб покарати її за вторгнення до України. Тепер американці лобіюють підтримку санкцій іншими країнами та розправляються з людьми, які допомагають РФ ухилятися від них. Про це пише The Wall Street Journal. Чиновники кажуть, що мета другого етапу — перекрити всі шляхи, що залишилися, що забезпечують доходи й імпорт, необхідні президенту Володимиру Путіну для ведення війни.

Під приціл потрапили іноземні банки та криптовалютні платформи, які допомагають Росії підтримувати доступ до міжнародних валют. Також США сконцентрувалися на блокуванні банківських рахунків та корпоративних активів олігархів, занесених до чорного списку.

Видання зазначає, що росіяни продовжують продавати величезні обсяги нафти та природного газу західним країнам, які залежать від експорту російських енергоресурсів. Все це дозволяє Москві продовжувати війну та підтримувати свою економіку на плаву, попри санкційну кампанію.

Офіційні особи США кажуть, що вони й не очікували, що їхня стратегія економічної війни досягне своєї мети миттєво, проте вплив санкцій поступово наростатиме. За їхніми словами, щоб досягти цього, США виявляють людей та компанії, які допомагають Росії обходити санкції. Офіцери розвідки Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів та Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі переслідують компанії, які продовжують постачати до РФ заборонені новим експортним контролем товари, такі як напівпровідники та зброя.

Які компанії підпадають під вторинні санкції?

У серпні Мінфін США наклав санкції на російську фінансову установу АТ "Перспективні промислові та інфраструктурні технології". Його звинуватили в тому, що воно є прикриттям для Російського фонду прямих інвестицій, що раніше потрапив під санкції.

"Ті, хто сприяє ухиленню від санкцій США, самі будуть піддані санкціям", — заявили тоді в міністерстві.

[ + – ] Американські компанії більше не мають права обслуговувати літак Романа Абрамовича Фото: Скриншот

У той же день Міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям вести бізнес, пов'язаний із 25 літаками, що належать російському "Аерофлоту" та олігарху Роману Абрамовичу. Російські літаки заборонено заправляти паливом, обслуговувати чи постачати їх запчастинами.

Мінфін також нещодавно наклав санкції на зареєстровану в Гонконгу компанію EMC Sud Ltd., яку використовують російські агенти для закупівлі технологій для московських спецслужб.

Департаменти фінансів та юстиції створили цільові групи під назвою KleptoCapture та REPO для російських еліт, довірених осіб кремлівської верхівки та олігархів, щоб вистежити та заарештувати активи внесених до чорного списку росіян.

Хто продовжує торгувати з Росією?

Декілька великих країн, які мають давні зв'язки з Росією у сфері торгівлі та безпеки, продовжують експортувати товари, заборонені санкціями США. Уряд КНР заявив, що не дотримуватиметься дій, які він вважає незаконними або які завдають шкоди компаніям, що базуються в Китаї і ведуть бізнес з Росією.

Водночас китайські компанії постачають комп'ютерні чипи та інші електронні компоненти, які можуть застосовуватись і у військових цілях.

"Наша стурбованість і наші застереження завжди були в контексті потенційної [китайської] військової допомоги або системної допомоги, щоб допомогти Росії уникнути впливу американських та міжнародних санкцій, — заявив днями представник Держдепартаменту Нед Прайс. — У наших відносинах з [Китаєм] ми дуже ясно говорили про наслідки цього".

Навесні високопосадовець Білого дому відвідав Нью-Делі, щоб закликати Індію зайняти жорсткішу позицію щодо Росії. Однак індійські компанії, як і раніше, постачають російським компаніям нафтогазове обладнання, заборонене відповідно до експортного контролю США.

Згідно з торговими даними Import Genius, зараз спостерігається зростання торгівлі Росії з трьома країнами: Бразилією, Ізраїлем та Узбекистаном. Ще однією проблемою є співпраця з Іраном, який тривалий час піддавався західним санкціям щодо свого фінансового та енергетичного секторів та нагромадив досвід для ухилення від них.

Нагадаємо, у травні Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Росіяни продають її з великою знижкою, чим вирішили скористатися у Пекіні. Скористатися ситуацією вирішили й деякі інші країни: уряд Індії захотів подвоїти імпорт російської нафти.