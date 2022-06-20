Рекордний рівень: Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю, — BBC

За підсумками травня, імпорт російської нафти становив майже 8,42 млн тонн. Це на 55% більше, ніж рік тому. Так Китай за рівнем імпорту випередив Саудівську Аравію.

Китай став найбільшим імпортером російської нафти, досягнувши рекордного рівня постачання та випередивши Саудівську Аравію. Про це пише ВВС з посиланням на Головне митне управління Китаю.

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Це стало можливим через те, що Москва почала продавати нафту Пекіну зі значною знижкою через загальносвітові антиросійські санкції. В результаті державний нафтопереробний гігант Sinopec та державна Zhenhua Oil суттєво збільшили обсяги закупівель.

Як повідомляється, за підсумками травня імпорт російської сирої нафти, включаючи постачання трубопроводом "Східний Сибір — Тихий океан" та морські перевезення з європейських і далекосхідних портів РФ, становив майже 8,42 млн тонн. Це на 55% більше, ніж рік тому.

Водночас Саудівська Аравія стала другим найбільшим імпортером сировини із РФ. За підсумками травня обсяги поставок збільшилися на 9%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року та становили 7,82 млн тонн.

Як наголошують журналісти, Китай також продовжує купувати іранську нафту, попри санкції США проти Тегерана. Так, у травні Пекін закупив 260 тис. тонн сировини з Ірану, і це третя партія з грудня минулого року.

ВВС, посилаючись на дані Центру досліджень у галузі енергетики та аналітичного центру, уточнює, що Російська Федерація заробила майже 100 мільярдів доларів від експорту викопного палива за перші сто днів повномасштабного вторгнення в Україну.

Разом з тим країни Європейського союзу становили 61% імпорту з Росії на суму близько 59 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Держдеп США стверджує, що Китай став на бік РФ у війні проти України. Заяви про Пекін про те, що він зберігає нейтралітет у питанні російського вторгнення, це не більш ніж порожні слова, вважає речник Державного департаменту Нед Прайс.

Раніше ЗМІ писали, що Москва вимагає від Пекіна збільшити допомогу. Кремль щонайменше двічі тиснув на китайських чиновників, щоб вони довели заяви про "безмежне" партнерство.