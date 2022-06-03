Китай боїться санкцій: Москва вимагає від Пекіна збільшити допомогу — The Washington Post

Кремль щонайменше двічі чинив тиск на китайських чиновників, щоб вони довели заяви про "безмежне" партнерство. Глава КНР, за інформацією журналістів, доручив найближчим радникам вигадати шляхи допомоги РФ в обхід санкцій Заходу.

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Російська влада в останні тижні просила Китай збільшити підтримку, закликаючи виправдати заяву про "безмежне" партнерство, зроблене за кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на китайських та американських чиновників.

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Китай хоче збільшити допомогу Росії та не порушувати західні санкції. Москва щонайменше двічі чинила тиск на Пекін, щоб він надав нові форми економічної підтримки, каже китайський чиновник.

РФ наполягає на збереженні торгових зобов'язань до вторгнення 24 лютого в Україну, фінансової та технологічної підтримки, на яку зараз поширюються санкції США й інших країн, пише видання.

"Китай чітко висловив позицію щодо ситуації в Україні та санкцій проти Росії. Ми розуміємо скрутне становище Москви, але не можемо ігнорувати власне становище. Китай завжди діятиме на користь китайського народу", – сказав співрозмовник у Пекіні, знайомий з дискусіями.

Цілі Китаю суперечливі

Глава КНР Сі Цзіньпін доручив найближчим радникам вигадати, як можна допомогти Росії фінансово без порушення санкцій. Офіційний представник США заявив, що Китай намагався знайти "інші можливості" для підтримки Росії дипломатичним шляхом і за допомогою спільних військових навчань.

"Це було важко, і цього недостатньо з російської точки зору. Китай намагається бути з Росією, публічно заявляти про нейтралітет і не наражатися на фінансову небезпеку. Більшість з цих цілей суперечливі. Їх важко виконувати одночасно", — коментує високопоставлений американський чиновник.

Тривалий час Китай та РФ співпрацювали в економіці, торгівлі й енергетиці.

[ + – ] Китай та РФ довго співпрацювали в економіці, торгівлі й енергетиці Фото: LIGA.net

"Проблема не в тому, хто допоможе Росії обійти санкції, а в тому, що нормальному економічному та торговому обміну між Росією і Китаєм було завдано невиправданих збитків. Санкції створили програшну ситуацію для всіх сторін і погіршили без того складну світову економіку", — заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй.

Китайські чиновники кажуть, що Росія не просила зброї та боєприпасів для підтримки війни в Україні. Вони відмовилися говорити, чи Росія запитувала іншу допомогу, яка може використовуватися у військових цілях, враховуючи технології та матеріали.

Китай побоюється, що за допомогу Росії Захід відріже доступ до найважливіших технологій – напівпровідників та аерокосмічного обладнання і завдасть удару по фінансовій системі. Постачання китайської техніки в Росію – смартфони, ноутбуки та телекомунікаційне обладнання, різко скоротилися після початку війни.

"Сполучені Штати та Європа сподіваються, що Китай змусять обирати між Росією та Заходом. Але у Китаю є конкурувальні інтереси. Практично неможливо змусити їх поставити свою давню підтримку територіальної цілісності та суверенітету вище відносин з РФ", — вважає директор азіатської програми німецького фонду Маршал США Бонні Глейзер.

Директор програми Східної Азії в центрі Стімсона Юн Сун вважає, що ціль підтримки Росії полягає в тому, щоб вона була з Китаєм у стратегічному союзі проти США. Але дотримуючись західних санкцій, Пекін ризикує підірвати відносини з Москвою.

Великі проєкти РФ та Китаю

У китайських тендерних документах, з якими ознайомилося видання, йдеться про фінансування Китаєм будівництва газопроводу "Східний маршрут" від початку війни в Україні. Очікується, що до 2025 року ним поставлятимуть 18,9 млрд кубометрів російського газу в китайський регіон дельти Янцзи.

[ + – ] Будівництво газопроводу "Східний маршрут" від початку війни в Україні не зупинилося

Китайський інститут атомної енергії в квітні придбав нові послуги й обладнання у російського центру атомного машинобудування "ОКБМ імені І. І. Африкантова" для ядерного проєкту Китайського експериментального реактора, що будується в Росії, на швидких нейтронах (CEFR).

Крім цього, Китай закупив у російської держкорпорації "Росатом" нові матеріали та послуги для Тяньванської АЕС, китайсько-російського проєкту в провінції Цзянсу.

Пекін доручив муніципальним і провінційним урядам запустити проєкти з розширення торгових і фінансових зв'язків з Росією та Білоруссю, заявили пекінські чиновники.

Тендерні документи та контракти за квітень та травень показують, що китайські компанії постачали обладнання до китайсько-білоруського індустріального парку "Великий камінь". Понад половина компаній у парку фінансуються Китаєм.

[ + – ] Китай розширює торговельні та фінансові зв'язки з Білоруссю

У додаткових тендерних документах, опублікованих 20 травня, зазначені плани дочірньої компанії державного технологічного гіганта China Electronics Technology Group (CETC) запустити проєкт на 30 мільйонів доларів за китайсько-білоруською дослідною лабораторією, в якій вивчатимуть та тестуватимуть електромагнітні імпульси.

Нагадаємо, що раніше Китай заявляв про бажання просувати "справжню демократію" з РФ. Глава китайського МЗС стверджував, що "монополізація" демократії та прав людини приречена на провал.

Після початку повномасштабної війни Сі Цзіньпін заявляв, що КНР підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив про ефективне протистояння США з Китаєм.