Китай хоче просувати "справжню демократію" разом із РФ, — МЗС КНР

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї побічно розкритикував НАТО за розширення, а країни заходу за санкції проти Російської Федерації.

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Китай хоче просувати "справжню демократію" разом із РФ, а безпеку у світі не повинні забезпечувати внаслідок зміцнення військових блоків та санкцій. Таку заяву під час саміту китайсько-російського аналітичного центру зробив міністр закордонних справ КНР Ван Ї. На зустрічі також був присутній його російський колега Сергій Лавров. Про це повідомляє агентство Bloomberg

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"Китай готовий працювати разом з Росією та світовою спільнотою для просування справжньої демократії, заснованої на власних умовах націй", — сказав китайський дипломат на відеозв'язку.

Також глава МЗС КНР заявив, що тактика "монополізації" понять демократії та прав людини "приречена на провал". За даними видання, так Ван Ї розкритикував Сполучені Штати. Дипломат висловив упевненість у тому, що Китай і РФ мають "продовжувати робити важливий внесок" у глобальне управління як члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Крім цього Ван Ї завуальовано прокоментував тему розширення НАТО та санкцій, запроваджених країнами Заходу проти РФ після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. За словами міністра, глобальну та регіональну безпеку мають забезпечувати не внаслідок "зміцнення військових угруповань" та "фрагментації ланцюжків постачання".

Глава МЗС Китаю додав, що КНР разом із РФ мають об'єднатися із "миролюбними країнами світу" для того, щоб забезпечити захист "глобального порядку", в основі якого лежить ООН та міжнародне право.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни китайський лідер Сі Цзіньпін заявляв, що КНР підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Тим часом Лавров сказав, що РФ разом із Китаєм зможе ефективно протистояти "диктату" США та впоратися з санкціями.