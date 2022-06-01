Китай хочет продвигать "настоящую демократию" вместе с РФ, — МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И косвенно раскритиковал НАТО за расширение, а страны запада за санкции в отношении Российской Федерации.

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Китай хочет продвигать "настоящую демократию" вместе с РФ, а безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет укрепления военных блоков и санкций. Такое заявление в ходе саммита китайско-российского аналитического центра сделал министр иностранных дел КНР Ван И. На встрече также присутствовал его российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщает агентство Bloomberg

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"Китай готов работать вместе с Россией и мировым сообществом для продвижения настоящей демократии, основанной на собственных условиях наций", — сказал китайский дипломат по видеосвязи.

Также глава МИД КНР заявил, что тактика "монополизации" понятий демократии и прав человека "обречена на провал". По данным издания, таким образом Ван И раскритиковал Соединенные Штаты. Дипломат выразил уверенность в том, что Китай и РФ должны "продолжать вносить важный вклад" в глобальное управление в качестве членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Помимо этого Ван И завуалировано прокомментировал тему расширения НАТО и санкций, введенных странами Запада в отношении РФ после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По словам министра, глобальная и региональная безопасность должна обеспечиваться не за счет "укрепление военных группировок" и "фрагментации цепочек поставок".

Глава МИД Китая добавил, что КНР вместе с РФ должны объединиться с "миролюбивыми странами мира" для того, чтобы обеспечить защиту "глобального порядка", в основе которого лежит ООН и международное право.

Напомним, после начала полномасштабной войны китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что КНР поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Тем временем Лавров сказал, что РФ вместе с Китаем сможет эффективно противостоять "диктату" США и справиться с санкциями.