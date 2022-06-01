"Ощущаем поддержку Пекина": в России заявили о том, что Китай играет на ее стороне

Глава МИДа Сергей Лавров уверен, что РФ вместе с Китаем сможет эффективно противостоять "диктату" США и справиться с санкционным давлением Запада. В то же время реальные действия КНР показывают, что россияне слишком оптимистично настроены.

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Развитие стратегического партнерства с Китаем остается приоритетным направлением внешней политики России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

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"Уверен: гибридная война, развязанная "коллективным Западом" против России, открывает новые возможности для расширения российско-китайской практической кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов, — подчеркнул Лавров. — В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами".

По мнению главы МИДа, изменение геополитической обстановки приведут к углублению внешнеполитической координации России и КНР.

"Вместе с китайскими друзьями придерживаемся конструктивного подхода к выстраиванию отношений с третьими государствами, — отметил Лавров. — При этом наши позиции по абсолютному большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки совпадают или весьма близки".

Сергей Лавров рассказал, что страны считают, что роль ООН в мировых делах должна быть центральной и координирующей. При этом он подчеркнул, что необходимо соблюдать принцип равной безопасности, который не приемлет укрепление собственной безопасности за счет ущемления безопасности других государств. По словам Лаврова, и Россия, и Китай стремятся добиться того, чтобы "узкая группа западных стран во главе с США" больше не могла диктовать мировому сообществу свои правила игры, а голос всех без исключения государств был услышан.

"Мы отвергаем нелегитимные односторонние санкции – нечистоплотный инструмент политического диктата, — заявил глава МИД РФ. — Высоко ценим взвешенную, непредвзятую позицию китайских друзей по ситуации в Украине и вокруг нее. Ощущаем поддержку Пекина в работе по отстаиванию принципиальных российских подходов к формированию архитектуры безопасности в Европе".

Ранее МИД России не раз демонстрировал приверженность противоположным принципам, не стесняясь заявлять о вмешательстве во внутренние дела Украины.

Как Китай на самом деле сотрудничает с Россией

В последнее время КНР действительно демонстрирует сотрудничество с Россией по некоторым направлениям. К примеру, во время визита президента США Джозефа Байдена в Японию 24 мая российская и китайская авиация провела совместные военные учения в Японском море. Такие учения прошли впервые после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. На Западе их расценили в качестве демонстрации силы.

СМИ писали о том, что лидер КНР Си Цзиньпин был очень недоволен визитом американского коллеги в Азию. В Токио Байден встретился с лидерами стран-партнеров по Quad (диалог по проблемам безопасности между Австралией, Индией, США и Японией). В это же время Пекин выступил с альтернативной инициативой Глобальной безопасности (GSI) в регионе. Главная цель этой инициативы — обеспечить невмешательство США в дела других государств, она явно выражает неприязнь к американскому "гегемонизму". GSI официально поддержали Уругвай, Никарагуа, Куба, Пакистан, Индонезия и Сирия.

Также после введения санкций Китай стал для россиян одним из приоритетных рынков для продажи нефти и газа. Когда страны Запада приостановили закупку нефти у РФ, ее стали больше закупать китайские частные нефтеперерабатывающие заводы, правда, со значительной скидкой — на $35 за баррель дешевле.

Несмотря на то, что официальный Китай не присоединился к санкционному давлению Запада на Россию, некоторые крупные китайские компании уходят с российского рынка. В начала мая сообщалось, что Lenovo Group и Xiaomi постепенно сворачивают объем продаж в России: поставки ноутбуков снизились более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети. Представители китайских производителей пояснили, что крупные американские компании, поставляющие микросхемы в Китай, добиваются от своих клиентов соблюдения санкционных мер. От китайцев потребовали гарантий, что полупроводники не будут использоваться третьими лицами, которые в обход санкций могут поставлять электронику в РФ.

В конце мая стало известно, что китайский производитель Huawei прекратила поставки телекоммуникационного оборудования в Россию и не выходит на связь с российскими компаниями. Российские чиновники даже намеревались припугнуть поставщиков судебными исками за невыполнение обязательств по контрактам.

Известно также, что китайские бренды Oppo и Vivo прекратили экспорт смартфонов в Россию. Это вынуждает российских предпринимателей закупать больше кнопочных телефонов.

Помимо этого в Китае запретили посадку самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. От российских перевозчиков потребовали подтвердить снятие с регистрации за рубежом импортных самолетов, но россияне не сделали этого.

Китай как правило воздерживается от голосований в ООН по вопросам, связанным с российской агрессией против Украины. Между тем, Си Цзиньпин заявлял о том, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, призвал к прекращению огня и высказался о необходимости оказывать гуманитарную поддержку украинцам.