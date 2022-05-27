В Китае запретили посадку самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Власти Китая попросили все авиакомпании подтвердить снятие с регистрации за рубежом импортных самолетов российских перевозчиков. Но компании не предоставили соответствующих документов.

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Российские воздушные судна не смогут приземляться в китайских аэропортах, сообщает издание РБК.

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Соответствующее заявление сделала компания Global Link Logistics. После этого логистический оператор "Оптималог" подтвердил, что все рейсы авиакомпаний "Авиастар Ту" и iFly из Китая отменены. Одной из причин такого решения является несоответствие требованиям ИКАО/ИАТА, а согласно альтернативной версии — отсутствие разрешений на пользование воздушными коридорами.

Также существует версия, что китайские власти попросили все авиакомпании, которые сотрудничают с местными аэропортами, предоставить актуальную информацию об импортных самолетах. В частности, самолеты российских перевозчиков должны быть официально сняты с регистрации за рубежом: большинство из них зарегистрировано на Бермудских островах.

Российские авиакомпании не предоставили китайским властям данные о снятии с зарубежной регистрации, из-за чего получили отказ на вылет и приземление в аэропортах Китая.

Самым крупным оператором на китайском направлении для России была компания "Авиастар": в ее активе было пять самолетов Boeing, которые организовывали 20-25 перелетов еженедельно в Китай и обратно.

Ранее Фокус рассказывал, что Путин разрешил авиакомпаниям РФ пользоваться иностранными лизинговыми самолетами. Закон, подписанный российским президентом, разрешает российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты без сертификата. При этом, авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю.

Также российская авиакомпания "Аэрофлот" в начале марта остановила все свои зарубежные вылеты. В пресс-службе компании заявили, что исключением будут только рейсы в Белоруссию.