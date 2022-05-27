У Китаї заборонили посадку літаків Boeing та Airbus російських авіакомпаній

Влада Китаю попросила всі авіакомпанії підтвердити зняття з реєстрації за кордоном імпортних літаків російських перевізників. Але компанії не надали відповідних документів.

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Російські повітряні судна не зможуть приземлятися у китайських аеропортах, повідомляє видання РБК.

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Відповідну заяву зробила компанія Global Link Logistics. Після цього логістичний оператор "Оптімалог" підтвердив, що всі рейси авіакомпаній "Авіастар Ту" та iFly з Китаю скасовані. Однією з причин такого рішення є невідповідність вимогам ІКАО/ІАТА, а згідно з альтернативною версією — відсутність дозволів на користування повітряними коридорами.

Також існує версія, що китайська влада попросила всі авіакомпанії, які співпрацюють з місцевими аеропортами, надати актуальну інформацію про імпортні літаки. Зокрема, літаки російських перевізників мають бути офіційно зняті з реєстрації за кордоном: більшість із них зареєстрована на Бермудських островах.

Російські авіакомпанії не надали китайській владі дані про зняття із зарубіжної реєстрації, через що отримали відмову на виліт та приземлення в аеропортах Китаю.

Найбільшим оператором на китайському напрямку для Росії була компанія "Авіастар": у її активі було п'ять літаків Boeing, які організовували 20-25 перельотів щотижня до Китаю та назад.

Раніше Фокус розповідав, що Путін дозволив авіакомпаніям РФ користуватися іноземними лізинговими літаками. Закон, підписаний російським президентом, дозволяє російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки без сертифікату. При цьому авіакомпанії зобов'язані повертати літаки лізингодавцю.

Також російська авіакомпанія "Аерофлот" на початку березня зупинила всі свої закордонні вильоти. У пресслужбі компанії заявили, що винятком будуть лише рейси до Білорусії.