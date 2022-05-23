России никто не продает смартфоны: магазины заказывают кнопочные телефоны

Аналитики из РФ считают, что нишу Apple и Samsung на рынке смартфонов займут китайские бренды Xiaomi, Realme, Honor. Вот только наращивать экспорт китайцы не спешат.

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Аналитическая компания GS Group сообщила, что в течение первых трех месяцев 2022 года в РФ возрос импорт первом кнопочных телефонов. Об этом пишет российское издание 3dnews.ru, ссылаясь на РБК.

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Из отчета аналитиков следует, что количество ввозимых моделей кнопочных телефонов в первом квартале 2022 года выросло на 43% (1,9 млн единиц) по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. А вот ввоз смартфонов, оснащенных тачскринами, просел на 14% — до 6,8 млн единиц. Общее количество ввезенных телефонов и смартфонов в РФ составило 10,3 млн единиц.

Чаще всего в РФ завозят кнопочные аппараты от Inoi, BQ, F+. Источник сообщил изданию, что рост поставок — это мера, предпринятая во избежание дефицита. В то же время, эксперты из GS Group указали на снижение поставок и кнопочных, и "смарт" телефонов в марте 2022-го. По их словам, импорт тогда сократился в 1,5-2 раза меньше, по сравнению с тем же периодом прошлых лет. Однако аналитики не связывают это падение с масштабным вторжением российских войск на территорию Украины, а аргументируют "падением покупательной способности по всему миру" и "политическими причинами". СМИ отмечает, что поставки Apple и Samsung прекратились, а экспорт китайских брендов просел "из-за сбоев логистики и проблем с ценообразованием".

[ + – ] Слайдер Inoi

Заявления о проблемах с логистикой и ценообразованием звучат не слишком убедительно, потому что такие китайские марки, как Oppo и Vivo тоже прекратили экспорт. И сделали это без всяких объяснений.

Ранее игроки российского рынка заявляли, что у ритейлеров пока есть запасы на ближайший квартал, однако уже сегодня становится понятно, что гаджетов не хватает. И хотя ввоз кнопочных телефонов увеличили, продаются они плохо. За первый квартал этого года их реализовали меньше, чем в первом квартале прошлого года, хотя цены на них с 2021-го не изменились. Ритейлеры ожидают роста продаж во втором квартале, связывая это с "дачным сезоном".

В GS Group сообщили, что нишу Apple и Samsung на российском рынке смогут занять китайские Xiaomi, Realme, Honor или другие, малоизвестные, компании, производящие недорогие гаджеты (уже сегодня эксперты фиксируют рост продаж бюджетных аппаратов, ценник которых составляет 10-30 тыс. руб. Ранее на их долю приходилось 40% от общего количества проданных телефонов, а теперь — 60%). Также аналитики не исключают, что аппараты Samsung и Apple будут ввозить контрабандой (в России ее называют "параллельным импортом", — ред.).

Ранее мы сообщали о том, что ученые нашли способ повысить производительность процессоров, используемых в самых разных гаджетах.