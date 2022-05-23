Росії ніхто не продає смартфони: магазини замовляють кнопкові телефони

Аналітики з РФ вважають, що нішу Apple та Samsung на ринку смартфонів займуть китайські бренди Xiaomi, Realme, Honor. Ось тільки нарощувати експорт китайці не поспішають.

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Аналітична компанія GS Group повідомила, що протягом перших трьох місяців 2022 року в РФ зріс імпорт перших кнопкових телефонів. Про це пише російське видання 3dnews.ru, посилаючись на РБК.

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Зі звіту аналітиків випливає, що кількість моделей кнопкових телефонів, що ввозяться, у першому кварталі 2022 року зросла на 43% (1,9 млн одиниць) порівняно з аналогічним періодом 2021-го. А ось ввезення смартфонів, оснащених тачскрінами, просіло на 14% — до 6,8 млн одиниць. Загальна кількість ввезених телефонів і смартфонів в РФ склала 10,3 млн одиниць.

Найчастіше в РФ завозять кнопкові апарати від Inoi, BQ, F+. Джерело повідомило виданню, що зростання поставок — це захід, вжитий, щоб уникнути дефіциту. У той же час, експерти з GS Group вказали на зниження постачання і кнопкових, і "смарт" телефонів у березні 2022-го. За їхніми словами, імпорт тоді скоротився в 1,5-2 рази менше порівняно з тим самим періодом минулих років. Проте аналітики не пов'язують це падіння з масштабним вторгненням російських військ на територію України, а аргументують "падінням купівельної спроможності по всьому світу" та "політичними причинами". ЗМІ зазначає, що постачання Apple і Samsung припинилися, а експорт китайських брендів просів "через збої логістики та проблеми з ціноутворенням".

[ + – ] Слайдер Inoi

Заяви про проблеми з логістикою та ціноутворенням звучать не надто переконливо, бо такі китайські марки, як Oppo та Vivo, теж припинили експорт. І зробили це без жодних пояснень.

Раніше гравці російського ринку заявляли, що ритейлери поки що мають запаси на найближчий квартал, проте вже сьогодні стає зрозуміло, що гаджетів не вистачає. І хоча ввезення кнопкових телефонів збільшили, вони продаються погано. За перший квартал цього року їх реалізували менше, ніж у першому кварталі минулого року, хоча ціни на них із 2021-го не змінилися. Ритейлери очікують зростання продажів у другому кварталі, пов'язуючи це з "дачним сезоном".

У GS Group повідомили, що нішу Apple і Samsung на російському ринку зможуть зайняти китайські Xiaomi, Realme, Honor або інші маловідомі компанії, що виробляють недорогі гаджети (уже сьогодні експерти фіксують зростання продажів бюджетних апаратів, цінник яких становить 10-30 тис. руб. Раніше на їх частку припадало 40% від загальної кількості проданих телефонів, а тепер — 60%). Також аналітики не заперечують, що апарати Samsung і Apple ввозитимуть контрабандою (у Росії її називають "паралельним імпортом", — ред).

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