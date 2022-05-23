RU
RU
Розділи
Матеріали
Діджитал

Росії ніхто не продає смартфони: магазини замовляють кнопкові телефони

1377
телефон, смартфон, Nokia

Аналітики з РФ вважають, що нішу Apple та Samsung на ринку смартфонів займуть китайські бренди Xiaomi, Realme, Honor. Ось тільки нарощувати експорт китайці не поспішають.

Аналітична компанія GS Group повідомила, що протягом перших трьох місяців 2022 року в РФ зріс імпорт перших кнопкових телефонів. Про це пише російське видання 3dnews.ru, посилаючись на РБК.

Зі звіту аналітиків випливає, що кількість моделей кнопкових телефонів, що ввозяться, у першому кварталі 2022 року зросла на 43% (1,9 млн одиниць) порівняно з аналогічним періодом 2021-го. А ось ввезення смартфонів, оснащених тачскрінами, просіло на 14% — до 6,8 млн одиниць. Загальна кількість ввезених телефонів і смартфонів в РФ склала 10,3 млн одиниць.

Найчастіше в РФ завозять кнопкові апарати від Inoi, BQ, F+. Джерело повідомило виданню, що зростання поставок — це захід, вжитий, щоб уникнути дефіциту. У той же час, експерти з GS Group вказали на зниження постачання і кнопкових, і "смарт" телефонів у березні 2022-го. За їхніми словами, імпорт тоді скоротився в 1,5-2 рази менше порівняно з тим самим періодом минулих років. Проте аналітики не пов'язують це падіння з масштабним вторгненням російських військ на територію України, а аргументують "падінням купівельної спроможності по всьому світу" та "політичними причинами". ЗМІ зазначає, що постачання Apple і Samsung припинилися, а експорт китайських брендів просів "через збої логістики та проблеми з ціноутворенням".

Inoi, телефон, слайдер
Слайдер Inoi

Заяви про проблеми з логістикою та ціноутворенням звучать не надто переконливо, бо такі китайські марки, як Oppo та Vivo, теж припинили експорт. І зробили це без жодних пояснень.

Раніше гравці російського ринку заявляли, що ритейлери поки що мають запаси на найближчий квартал, проте вже сьогодні стає зрозуміло, що гаджетів не вистачає. І хоча ввезення кнопкових телефонів збільшили, вони продаються погано. За перший квартал цього року їх реалізували менше, ніж у першому кварталі минулого року, хоча ціни на них із 2021-го не змінилися. Ритейлери очікують зростання продажів у другому кварталі, пов'язуючи це з "дачним сезоном".

У GS Group повідомили, що нішу Apple і Samsung на російському ринку зможуть зайняти китайські Xiaomi, Realme, Honor або інші маловідомі компанії, що виробляють недорогі гаджети (уже сьогодні експерти фіксують зростання продажів бюджетних апаратів, цінник яких становить 10-30 тис. руб. Раніше на їх частку припадало 40% від загальної кількості проданих телефонів, а тепер — 60%). Також аналітики не заперечують, що апарати Samsung і Apple ввозитимуть контрабандою (у Росії її називають "паралельним імпортом", — ред).

Раніше ми повідомляли про те, що вчені знайшли спосіб підвищити продуктивність процесорів, що використовуються в різних гаджетах.