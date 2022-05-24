Демонстрация силы: РФ и Китай устроили военные учения во время визита Байдена в Токио

Бомбардировщики пролетели над Японским морем и без предупреждения вошли в зону действия ПВО Южной Кореи. Президент США в это время встречался с лидерами Австралии, Японии и Индии.

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Китай и Россия 24 мая провели первые совместные военные учения после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на американских, южнокорейских и японских чиновников.

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Китайские и российские бомбардировщики пролетели над Японским морем. Далее они продолжили путь на юг к Восточно-Китайскому и Филиппинскому морям, сказал высокопоставленный американский чиновник.

The New York Times отметила, что совместные учения стратегических бомбардировщиков сложны, их планируют заранее. Это было явной демонстрацией силы, поскольку президент США Джо Байден посетил Токио для встречи с лидерами Австралии, Японии и Индии, заметили журналисты.

Эти страны участвуют в четырехстороннем диалоге по безопасности для противодействия мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военные учения Китая и РФ – какие самолеты пролетели

Южнокорейские военные заявили, что 2 китайских бомбардировщика Xian H-6 и 4 российских военных самолета вошли в ее опознавательную зону ПВО у восточного побережья. Воздушное пространство Южной Кореи у юго-западного побережья Корейского полуострова, но не нарушили его.

Китайские бомбардировщики присоединились к российским двум истребителям и двум бомбардировщикам Ту-95, у восточного побережья полуострова. Южнокорейские и японские военные направили свои истребители в качестве тактических мер для защиты от "чрезвычайных ситуаций".

[ + – ] Два бомбардировщика Ту-95 подлетели к восточному побережью полуострова

"Мы считаем, что проводить военные учения в разгар саммита лидеров Японии, США, Австралии и Индии – это демонстрация силы против Японии, где проходит эта встреча. Международное сообщество реагирует на вторжение России в Украину, а Китай действует вместе с агрессором. Мы не можем быть спокойными и игнорировать это", – заявил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киcи.

Байден во время вступительной речи на встрече напомнил, как однажды сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что США хотят сохранить лидерство в Азии и окружающих океанах.

"Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить о том, США – это индо-тихоокеанское государство. Я ответил: "Потому что мы такие. Мы делим Тихий океан — это одна сторона Штатов. И мы сильно связаны со всеми вами долгое время", – вспомнил он.

"Китай не уходит от России"

Военные самолеты провели совместные учения по патрулированию Азиатско-Тихоокеанского региона Совместное, которые продолжались 13 часов, уточнило Reuters.

"Это показывает готовность Китая к тесному сотрудничеству с Россией, в том числе в военной сфере. Китай не уходит от РФ, учения показывают, что он готов помочь России защитить свой восток, пока Россия сражается на ее западе", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

[ + – ] РФ и Китай проводили подобные учения в 2019 году

Нобуо Киcи заявил, что Токио после инцидента по дипломатическим каналам выразил серьезную озабоченность России и Китаю.

Военный источник Reuters в Сеуле говорит, что Южную Корею не предупредили о предполагаемых учениях. По словам источника, когда Сеул увидел приближение самолета к зоне действия ПВО, были использованы горячие линии для предупреждения китайских и российских коллег.

Китай ответил, что это регулярные учения, от России ответа не последовало, добавил источник.

Японское агентство Nikkei напоминает, что РФ и Китай проводили подобные учения в 2019 году. В августе 2021 года они провели масштабные военные учения в Китае, в которых участвовали более 10 тыс. солдат.

Напомним, что Байден предупреждал о готовности применить военную силу, если Пекин попытается захватить Тайвань. Штаты, по его словам, согласны с принципом "Единого Китая".

Тайвань 6 мая вынужденно развернул ракеты ПВО "наблюдения за действиями" 18 самолетов Китая, которые вошли в зону действия ПВО страны.

Фокус ранее анализировал приобретение опыта Китая и Тайваня после начала полномасштабной войны России против Украины.