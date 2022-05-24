Демонстрація сили: РФ та Китай влаштували військові навчання під час візиту Байдена в Токіо

Бомбардувальники пролетіли над Японським морем і без попередження увійшли до зони дії ППО Південної Кореї. Президент США у цей час зустрічався з лідерами Австралії, Японії та Індії.

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Китай та Росія 24 травня провели перші спільні військові навчання після повномасштабного вторгнення Москви до України. Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на американських, південнокорейських та японських чиновників.

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Китайські та російські бомбардувальники пролетіли над Японським морем. Далі вони продовжили шлях на південь до Східно-Китайського та Філіппінського моря, сказав високопоставлений американський чиновник.

The New York Times зазначила, що спільні навчання стратегічних бомбардувальників складні, їх планують наперед. Це була явна демонстрація сили, оскільки президент США Джо Байден відвідав Токіо для зустрічі з лідерами Австралії, Японії та Індії, зауважили журналісти.

Ці країни беруть участь у чотиристоронньому діалозі безпеки для протидії потужності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Військові навчання Китаю та РФ — які літаки пролетіли

Південнокорейські військові заявили, що 2 китайські бомбардувальники Xian H-6 і 4 російські військові літаки увійшли в розпізнавальну зону ППО біля східного узбережжя. Повітряний простір Південної Кореї біля південно-західного узбережжя Корейського півострова, але з порушили його.

Китайські бомбардувальники приєдналися до російських двох винищувачів і двох бомбардувальників Ту-95, біля східного узбережжя півострова. Південнокорейські та японські військові направили свої винищувачі як тактичні заходи для захисту від "надзвичайних ситуацій".

[ + – ] Два бомбардувальники Ту-95 підлетіли до східного узбережжя півострова

"Ми вважаємо, що проводити військові навчання у розпал саміту лідерів Японії, США, Австралії та Індії — це демонстрація сили проти Японії, де відбувається ця зустріч. Міжнародна спільнота реагує на вторгнення Росії в Україну, а Китай діє разом із агресором. Ми не можемо бути спокійними та ігнорувати це", — заявив журналістам міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Байден під час вступної промови на зустрічі нагадав, як одного разу сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що США хочуть зберегти лідерство в Азії та навколишніх океанах.

"Одного разу лідер Китаю запитав мене, чому я продовжую говорити про те, що США — це індо-тихоокеанська держава. Я відповів: "Тому що ми такі. Ми ділимо Тихий океан — це одна сторона Штатів. І ми дуже пов'язані з усіма вами довгий час", — згадав він.

"Китай не йде від Росії"

Військові літаки провели спільні навчання з патрулювання Азіатсько-Тихоокеанського регіону, яке тривало 13 годин, уточнило Reuters.

"Це показує готовність Китаю до тісної співпраці з Росією, зокрема у військовій сфері. Китай не уникає РФ, навчання показують, що він готовий допомогти Росії захистити свій схід, поки Росія бореться на її заході", — сказав високопоставлений представник адміністрації.

[ + – ] РФ та Китай проводили подібні навчання у 2019 році

Нобуо Кісі заявив, що Токіо після інциденту по дипломатичним каналам висловив серйозне занепокоєння Росії та Китаю.

Військове джерело Reuters у Сеулі каже, що Південну Корею не попередили про передбачувані навчання. За словами джерела, коли Сеул побачив наближення літака до зони дії ППО, було використано гарячі лінії для попередження китайських та російських колег.

Китай відповів, що це регулярні навчання, від Росії відповіді не надійшло, додало джерело.

Японське агентство Nikkei нагадує, що РФ і Китай проводили подібні навчання у 2019 році. У серпні 2021 року вони провели масштабні військові навчання у Китаї, у яких брали участь понад 10 тис. солдатів.

Нагадаємо, що Байден попереджав про готовність застосувати військову силу, якщо Пекін спробує захопити Тайвань. Штати, за його словами, погоджуються з принципом "Єдиного Китаю".

Тайвань 6 травня вимушено розгорнув ракети ППО "спостереження за діями" 18 літаків Китаю, які увійшли до зони дії ППО країни.

Фокус раніше аналізував набуття досвіду Китаю та Тайваню після початку повномасштабної війни Росії проти України.