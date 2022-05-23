США застосують військову силу, якщо Китай нападе на Тайвань, — Байден

Президент США заявив, що Штати взяли на себе зобов'язання захищати Тайвань військовим шляхом.

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Сполучені Штати готові піти на пряме військове втручання у випадку, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань. Про це під час пресконференції у Токіо заявив президент США Джо Байден.

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Глава американської держави згадав, що президент РФ Володимир Путін "платить велику ціну" за повномасштабну війну в Україні й атаки на невоєнні об'єкти, такі як школи, лікарні та музеї.

"Путін прагне винищити українську ідентичність. Він не може окупувати Україну, але він хоче винищити ідентичність. Він і Росія повинні платити ціну за це в довгостроковій перспективі. Справа не тільки в Україні… Якби після всього, що він зробив, санкції не зберігалися, який би це сигнал подало Китаю щодо ціни спроби взяти Тайвань силою?" — сказав Байден.

Президент США зазначив, що Китай уже зараз здійснює небезпечні маневри, авіація країни близько підлітає до острова. Байден підкреслив, що Штати віддані принципу "Єдиного Китаю", проте це не означає, що КНР має право "застосовувати силу для захоплення Тайваню". Водночас глава держави заявив, що він не очікує, що Китай спробує окупувати Тайвань.

Потім журналістка на пресконференції запитала: "Ви з очевидної причини не хотіли вплутуватися в український конфлікт військовим шляхом. Чи готові ви бути захищати Тайвань військовим шляхом, якщо до цього дійде?"

У відповідь Байден сказав: "Так. Це зобов'язання, яке ми на себе взяли".

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Китаю закликало США бути обережними в словах із тайванського питання, повідомило російське агентство РІА Новини.

Раніше Фокус докладно розбирався, який досвід із повномасштабної війни РФ проти України отримують для себе Китай і Тайвань.

Також ми писали про те, як на початку травня літаки КНР увійшли до зони дії ППО Тайваню.