18 військових літаків Китаю увійшли до зони дії ППО Тайваню (фото)

Тайбей останнім часом перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що Китай може здійснити воєнний крок на острові, аналогічний до вторгнення Росії в Україну.

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У п'ятницю, 6 травня, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 18 китайських літаків увійшли до зони протиповітряної оборони. У зв'язку з цим Військово-повітряні сили Тайваню піднялися у повітря для захисту повітряного простору, повідомляє газета Alаrabiya News.

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"Тайванські винищувачі було піднято в повітря, щоб попередити китайські літаки, а ракети ППО були розгорнуті для "спостереження за діями", — заявили в МО країни.

[ + – ] Китайський бомбардувальник Xian H-6

Було зазначено, що китайські літаки літали не в повітряному просторі Тайваню, а в його зоні ідентифікації ППО — ширшій зоні, яку Тайвань контролює і патрулює.

[ + – ] Пара китайських винищувачів Shenyang J-11

Уряд Тайваню скаржиться на неодноразові подібні вильоти китайських літаків, які стали звичайним явищем за останні два роки. Останнім часом Тайбей перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що Китай може використати вторгнення Росії в Україну для аналогічного воєнного кроку на острові. Втім влада Тайваню не говорить про будь-які ознаки того, що Пекін збирається атакувати.

[ + – ] Задокументовані маршрути протизаконних китайських вторгнень у повітряний простір Тайваню

Кількість задіяних літаків була значно меншою, ніж під час останнього великомасштабного вторгнення, коли 23 січня 2022 року 39 китайських літаків увійшли в повітряний простір Тайваню. З того часу подібні вльоти відбувалися набагато меншою кількістю літаків.

Водночас Китай описував попередні подібні місії як захист суверенітету країни та протидію "змові" з іноземними силами, натякаючи на підтримку США.

Проте цього разу інцидент китайська сторона поки що не прокоментувала.

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Нагадаємо, що Державний департамент США схвалив продаж Тайваню обладнання і послуг для модернізації протиракетної системи оборони Patriot. Це має суттєво підвищити безпеку Тайваню та допоможе підтримати політичну стабільність, військовий баланс, економіку та прогрес у регіоні.

У грудні минулого року президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова надати найрішучішу підтримку Китаю у вирішенні тайванського питання. Під час онлайн-конференції з головою КНР Сі Цзіньпін Путін сказав, що Росія рішуче виступить проти будь-яких сил, які використовують Тайвань для підриву інтересів Китаю.