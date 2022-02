Що якщо Китай вторгнеться на Тайвань? Навчання дають невтішну відповідь

20 лютого закінчаться зимові Ігри у Пекіні, а з ними – і умовне "олімпійське перемир'я". Що, якщо Китай все ж таки почне вторгнення на Тайвань, а Штатам доведеться втрутитися? Американські військові фахівці проаналізували варіанти, змоделювавши ситуацію на військових навчаннях.

США показали себе краще на цих навчаннях, ніж на навчаннях 2018 та 2019 років, які передбачали війну з Китаєм. Жодна із сторін не використовувала ядерну зброю. Проте і американська, і китайська сторони зазнали "великих втрат". Результати цих військових ігор вплинуть на оборонні бюджети.

Фокус переклав новий текст Стівена Сільвера про гіпотетичне вторгнення КНР на острів Тайвань.

Восени 2020 року ВПС США провели навчання, під час яких розглядалося, що станеться у разі вторгнення Китаю на Тайвань через десять років. За даними Defense News, у симуляції війни брали участь "безпілотники, що діють як мережа зондування, передовий винищувач шостого покоління, здатний діяти в найскладніших умовах, вантажні літаки, що скидають піддони з керованими боєприпасами, та інші нові технології, ще не бачені на сучасному світі".

В результаті навчань "американські військові змогли запобігти повному захопленню Тайваню, оточивши китайські сили в одному районі". США показали себе краще, ніж на навчаннях 2018 та 2019 років, які передбачали війну з Китаєм.

Різниця з навчаннями 2020 року, однак, полягала у тому, що США втілили концепцію спільного комплексного командування та управління, що дозволяє різним датчикам та видам озброєнь обмінюватися даними один з одним. Ще одне важливе застереження: навчання проводилися за сценарієм майбутнього, в якому Тайвань збільшив витрати на оборону понад нинішній рівень.

"Ми намагалися створити умови, які б зробили нас важкою мішенню. Наприклад, ми ніколи не заповнювали жоден аеродром більше ніж на 50%, так що можна було втратити весь аеродром, але не весь свій флот", — розповів сайту генерал-лейтенант Клінт Хінот, заступник начальника штабу ВПС зі стратегії, інтеграції та відповідності.

Серед літаків, використаних у навчаннях, були такі перспективні моделі, як літак наступного покоління Air Dominance, винищувач F-35 Joint Strike Fighter виробництва Lockheed Martin, F-15EX виробництва Boeing та якийсь "немалопомітний легкий тактичний винищувач для оборони бази". З іншого боку Тайванської протоки здебільшого покладалися на безпілотники.

"З нинішньою версією F-35 ми б навіть не стали розглядати такий сценарій, — повідомив Хінот сайту. — У цьому не було б сенсу… Жоден із винищувачів, які сьогодні сходить з конвеєра, ми навіть не стали б вводити в ці сценарії".

Жодна зі сторін у навчанні не використовувала ядерну зброю. Проте і американська, і китайська сторони зазнали "великих втрат". Результати навчань вплинуть на оборонні бюджети, починаючи з цього року.

До речі. Війна між США та Китаєм, яка нібито вибухнула у 2030-х роках, стала темою роману "2034: A Novel of the Next World War" адмірала у відставці Джеймса Ставрідіса та письменника Елліота Акермана. На сайті Amazon книга представлена як "моторошно правдоподібний геополітичний трилер, який описує морське зіткнення між США і Китаєм у Південно-Китайському морі у 2034 році та розвиток жахливого глобального конфлікту".

