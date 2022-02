Что если Китай вторгнется на Тайвань? Учения дают неутешительный ответ

20 февраля закончатся зимние Игры в Пекине, а с ними — и условное "олимпийское перемирие". Что, если Китай все же начнет вторжение на Тайвань, а Штатам придется вмешаться? Американские военные специалисты проанализировали варианты, смоделировав ситуацию на военных учениях.

США показали себя лучше на этих учениях, чем на учениях 2018 и 2019 годов, предполагавших войну с Китаем. Ни одна из сторон не использовала ядерное оружие. Тем не менее, и американская, и китайская стороны понесли "большие потери". Результаты этих военных игр повлияют на оборонные бюджеты.

Фокус перевел новый текст Стивена Сильвера о гипотетическом вторжении КНР на остров Тайвань.

Осенью 2020 года ВВС США провели учения, в ходе которых рассматривалось, что произойдет в случае вторжения Китая на Тайвань через десять лет. По данным Defense News, в симуляции войны участвовали "беспилотники, действующие как сеть зондирования, передовой истребитель шестого поколения, способный действовать в самых сложных условиях, грузовые самолеты, сбрасывающие поддоны с управляемыми боеприпасами, и другие новые технологии, еще невиданные на современном поле боя".

[ + – ] Армия США Фото: Hudson Madsen/Facebook

В результате учений "американские военные смогли предотвратить полный захват Тайваня, окружив китайские силы в одном районе". США показали себя лучше, чем на учениях 2018 и 2019 годов, предполагавших войну с Китаем.

Разница с учениями 2020 года, однако, заключалась в том, что США воплотили концепцию совместного всеохватывающего командования и управления, позволяющую различным датчикам и видам вооружений обмениваться данными друг с другом. Еще одна важная оговорка: учения проводились по сценарию будущего, в котором Тайвань увеличил расходы на оборону сверх нынешнего уровня.

"Мы пытались создать условия, которые сделали бы нас трудной мишенью. Например, мы никогда не заполняли ни один аэродром более чем на 50%, так что можно было потерять весь аэродром, но не весь свой флот", – рассказал сайту генерал-лейтенант Клинт Хинот, заместитель начальника штаба ВВС по стратегии, интеграции и соответствию.

Среди самолетов, использованных в учениях, были такие перспективные модели, как самолет следующего поколения Air Dominance, истребитель F-35 Joint Strike Fighter производства Lockheed Martin, F-15EX производства Boeing и некий "немалозаметный легкий тактический истребитель для обороны базы". По другую сторону Тайванського пролива в основном полагались на беспилотники.

"С нынешней версией F-35 мы бы даже не стали рассматривать такой сценарий, – сообщил Хинот сайту. – В этом бы не было смысла… Ни один из истребителей, которые сегодня сходит с конвейера, мы даже не стали бы вводить в эти сценарии".

Ни одна из сторон в учениях не использовала ядерное оружие. Тем не менее, и американская, и китайская стороны понесли "большие потери". Результаты учений повлияют на оборонные бюджеты начиная с этого года.

[ + – ] Солдаты КНР Фото: Andy Wong

Кстати. Война между США и Китаем, которая якобы разразилась в 2030-х годах, стала темой романа "2034: A Novel of the Next World War" адмирала в отставке Джеймса Ставридиса и писателя Эллиота Акермана. На сайте Amazon книга представлена как "леденяще правдоподобный геополитический триллер, который описывает морское столкновение между США и Китаем в Южно-Китайском море в 2034 году и развитие ужасающего глобального конфликта".

Об авторе

Стивен Сильвер – журналист, эссеист и кинокритик. Сотрудничает с The Philadelphia Inquirer, Philly Voice, Philadelphia Weekly, Jewish Telegraphic Agency, Living Life Fearless, журналом Backstage, Broad Street Review и Splice Today. Соучредитель Филадельфийского кружка кинокритиков.