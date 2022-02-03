Схватка Китая и США все ближе, а в Европе два "новых Трампа": вызовы мировой политики 2022

То, что в этом году мы увидим в Европе, будет во многом определяться результатом выборов: нас ждут электоральные соревнования с очень интригующим раскладом. Пожалуй, единственное, что может повлиять на глобальную ситуацию сильнее выборов — противостояние США и Китая.

Одна из рекомендаций, которую Мауро Гильен, профессор экономики школы бизнеса Уортона при Пенсильванском университете, опубликовал в бестселлере "2030. Как современные тренды влияют друг на друга и на наше будущее", звучит так: "Смотрите на неопределенность с оптимизмом".

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Эту книгу Гильен обозначил как "попытку визуализировать метафорическую черную дыру мира, который рождается и формируется под влиянием демографических изменений, глобального потепления, взрывных технологий и геополитической путаницы". Но даже если сузить его до одной "геополитической неразберихи", а горизонт — до следующего года, фактор неопределенности — это то, вокруг чего приходится строить любые прогнозы. За исключением шокирующих, мастером которых вправе считаться датский Saxo Bank. Подобные пророчества он публикует уже 19 лет, и они так же точны, как заверения синоптиков, которые берут на себя смелость заглянуть вперед чуть больше недели.

На этот раз директор банка по инвестициям Стин Якобсен заявил, что "главная тема "шокирующих пророков" на 2022 год – революция". Он называет ее неизбежной из-за неспособности сложившейся системы решить проблему неравенства эволюционным путем. Якобсен, правда, оговорился, что не имеет в виду физического свержения правительств. Революция, по его мнению, это нечто подобное озарению и изменению действующих парадигм.

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США и Китай: два корабля в тесном море

В канун праздника Святого Николая в эфире шоу Такера Карлсона на канале FOX News его гость Джесси Келли, который сам ведет правоконсервативное шоу на радио, взорвался тирадой, сразу обросшей комментариями в твиттере. Отвечая на вопрос о состоянии американской армии, Келли сказал, что Соединенные Штаты не нуждаются в вооруженных силах, "дружественных к женщинам и геям".

"Нам нужны мужчины, желающие сесть на трон из китайских черепов, но сейчас у нас этого нет", — заявил Келли. В считанные дни видео набрало около 5 тыс. лайков. Это немного, но это достаточно точно отражает настроения американцев. Недавний опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана, свидетельствует, что более половины граждан США считают красную сверхдержаву Востока главной угрозой своей стране.

В Китае на выпад Келли немедленно отреагировали. Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел, в Global Times расценил его риторику как "заметный регресс и вырождение американских ценностей", а в отношении Республиканской партии США вообще констатировал, что та "становится все более неонацистской".

Градус такой дистанционной полемики стоил бы немного, если бы она не подкреплялась действиями сторон: каждая из них по-своему выходит на "тропу войны".

Сегодня с богатством $120 трлн Поднебесная, по данным исследования McKinsey & Co, является самой богатой страной в мире, опережающей США на $30 трлн.

Перед тем как в середине декабря утвердить оборонный бюджет США на 2022 год, американским сенаторам пришлось ознакомиться с объемным 3268-страничным документом по ассигнованиям для Пентагона, а также действиям и обязательствам, под которые эти средства необходимы. В нем Китай упомянут 166 раз. Для сравнения, Россия — всего 92, а Иран, также обозначенный как один из противников Соединенных Штатов, еще меньше — 54 раза.

Акт предписывал министру обороны Ллойду Остину не позднее 31 января предоставить в соответствующие комитеты Конгресса отчет (в двух формах — секретной и несекретной) "о событиях военных и в области безопасности с участием Китайской Народной Республики". В нем следовало учесть военную стратегию главенствующего геополитического противника, роль китайской Компартии, кибервойну оппонента, его ядерную программу и ее способности и еще кучу всего. Подобные отчеты будут в дальнейшем передаваться в парламент ежегодно, вплоть до 2026-го.

Еще одно предписание – до 1 апреля предоставить отчет об операциях Пекина, направленных на подрыв военных альянсов и партнерства с участием Вашингтона. Это глава минобороны США должен сделать вместе с госсекретарем. А потом по итогам следующих двух лет составить еще один документ.

Китай – везде. Его новый шелковый путь на самом деле превращается в шелковое покрывало, которым он пытается накрыть весь мир

В общем, все очень серьезно. И это не паранойя. Американцам есть чего опасаться. Не в том смысле, что Китай завтра возьмет и нападет на них. А в том, что он с каждым годом становится все сильнее с точки зрения экономики и военного могущества.

Год назад Центр экономических и деловых исследований (CEBR), базирующийся в Великобритании, заключил, что Китай в 2028 году — на пять лет раньше предполагаемого срока — перегонит Америку и станет ведущей экономикой. В ноябре 2021 года Bloomberg со ссылкой на последние исследования McKinsey & Co сообщил, что Поднебесная – сегодня самая богатая страна мира. За последние 20 лет глобальный капитал увеличился втрое — с $156 трлн в 2000 году до $514 трлн в 2020-м. Причем на Китай пришлась почти треть прироста. Сегодня с богатством $120 трлн он ничем не напоминает страну на рубеже тысячелетий, которая имела всего $7 трлн. США за то же время хоть и удвоили свой капитал, но со своими $90 трлн отстают от Китая на $30 трлн.

Экономика и богатство — вещи не тождественные с точки зрения измерений, но все же понятно, что темп, с которым Пекин рвется к статусу мирового лидера, невероятно высок. Китай – везде. Его новый шелковый путь на самом деле превращается в шелковое покрывало, которым он пытается накрыть весь мир.

[ + – ] Метафора противостояния. Неизвестно, смогут ли США и Китай, два корабля-гиганта, "совместно двигаться вперед против ветра и волн, не теряя скорости и не сталкиваясь", как сказал Си Цзиньпин. Фото: Getty Images

Вблизи границ это вообще напоминает обустройства брачного ложа женихом, несмотря на отказ назначенной им невесты идти к венцу. В таком незавидном положении оказался Тайвань. И именно здесь может произойти столкновение с участием двух супердержав.

В Вашингтоне давно озабочены судьбой островного государства, находящегося в 180 км восточнее Китая, для которого Пекин приготовил ту же формулу-мышеловку Дэн Сяопина, что и для Гонконга из Макао: одна страна — две системы.

Когда в начале октября 2021 "тайваньский вопрос" обострился, министр обороны этого частично признанного государства Цю Гочжен выразил опасение, что к 2025 году КНР "будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения" на остров. Все это говорилось на фоне демонстрации силы со стороны материкового соседа, направившего в Тайвань около 150 военных самолетов.

Госдеп США назвал подобные действия Пекина провокационными. При этом тогда же в октябре стало известно, что в ЦРУ решили создать центр борьбы с "глобальными вызовами" со стороны Китая. А газета The World Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщила, что около 20 военных инструкторов США уже больше года тренируют на Тайване небольшое подразделение сухопутных сил. Цель – "укрепление обороны острова".

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Горячей фазы не хочет никто. Во время виртуальной встречи с президентом Джо Байденом в ноябре 2021 китайский лидер Си Цзиньпин с восточной велеречивостью сравнил Китай и США с двумя гигантскими кораблями в море, заявив о необходимости крепко держать штурвал, чтобы они совместно двигались вперед против ветра и волн, не отклоняясь от маршрута. теряя скорости и не сталкиваясь.

Однако такие идиллические картинки рассыпаются в прах перед уже созданными реалиями, с конкретными действиями и документами, в которых как бомба замедленного действия заложено противостояние. Вряд ли она взорвется сразу же после нового года. Наиболее вероятный сценарий для 2022-го, скорее всего, станет репликатом происходившего в конце 2021 года.

Пекин будет испытывать новое оружие, открывать исподтишка военные базы (наподобие той, что, по данным американской разведки, планирует создать в Экваториальной Гвинее для получения постоянной точки дислокации своих войск в Атлантике), намывать искусственные острова, делая их новыми форпостами своей красной империи, прятать свою статистику, дружить с диктаторами, заниматься кибератаками, шпионски добывать технологические секреты, нарушать права национальных меньшинств, манипулировать правительствами других стран в своих интересах (как это произошло, например, с Никарагуа, которая, очевидно не без поощрения Поднебесной, объявила о разрыве дипломатических отношений с Тайбэем).

А Вашингтон в ответ на это постарается давить санкциями и создавать новые альянсы, надеясь, что они будут способны этому противостоять. В боевое столкновение это может и не вылиться. Но это будет лихорадить остальной мир, подрывая то, что еще осталось от его стабильности — политической и экономической.

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Выборы в Европе: Троянский конь

В 2021 году Европа с интересом наблюдала за тем, как в Германии власть перешла в руки коалиции во главе с Олафом Шольцем и Социал-демократической партией. В 2022 сюрпризы (и последствия) могут принести электоральные битвы по крайней мере в странах ЕС.

Франция: правее, еще правее

В апреле — 10-го, а если ни один из кандидатов не наберет большинства в первом туре, то 24-го числа — французы решат, кто будет руководить страной в течение следующих пяти лет.

Действующий президент Эммануэль Макрон в декабре окутал туманом вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок. За последние месяцы Макрону удалось закрепить свой рейтинг на уровне 40%. Это высокий показатель для французских президентов в конце срока, он очень отличается от ситуации начала 2021 года, когда ему с 27% поддержки на пятки наступала Марин Ле Пен, которую в 2017-м Макрон с большим отрывом победил во втором туре президентской гонки.

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Противница ЕС, лидер ультраправого и консервативного "Национального объединения" в третий раз заявила о намерении сразиться за место в Елисейском дворце. Но ее ситуация напоминает анекдот о дне, оказавшись на котором, вдруг обнаруживаешь, что постучали снизу. Только в случае Марин Ле Пен это касается флангов политического спектра. Во Франции появился кандидат, во многих смыслах еще правее, чем сама Ле Пен, — телевизионный эксперт Эрик Земмур, которого сравнивают с Дональдом Трампом.

Земмур считает такое сравнение лестным. Он, как и американский экс-президент, не имеет политического опыта. Он развенчивает "Великую теорию замещения", которая во французской версии утверждает, что элитная клика сговорилась заменить "истинных" французов мусульманскими иммигрантами. Поскольку для Пятой республики тема воинственных исламистов чувствительна, конспирологические построения Земмура пользуются спросом, а сам он небезосновательно претендует на значительный кусок электората.

Вряд ли за него проголосуют многие дамы: за Земмуром, как и за Трампом, тянется шлейф обвинений в харрасменте, а в вышедшей в 2014 году книге "Французский суицид" он не только клеймит "халялизацию" и "феминизацию" страны, но еще как "Аркадию", которая нуждается воскресение, вспоминает времена, когда не было левых идей и равноправия, а "молодой водитель автобуса мог провести сладострастной рукой по очаровательным женским ягодицам, и женщина не жаловалась на сексуальный харрасмент".

Но и это еще не самое скандальное из его заявлений. Земмур прославился попыткой оправдать режим Виши маршала Петена, коллаборациониста, сотрудничавшего с Третьим Рейхом во время Второй мировой войны. Он утверждает, что вишисты выдавали нацистам евреев с гражданством других стран ради спасения своих французских евреев. Как саркастически заметил в твиттере по поводу такой логики абсурда Бенджамин Хаддад, французский политолог и старший директор Европейского центра Атлантического совета: "Карл IX [при котором произошла Варфоломеевская ночь с массовым убийством гугенотов] на самом деле пытался защитить протест". И подписал: Эрик Земмур.

Нынешний социальный бульон во Франции таков, что непонятно, кто имеет больше шансов стать президентом — просто правый или ультраправый с примесью безумия

Еще одна соискательница президентского кресла – Валери Пекресс, глава региона Иль-де-Франс, в который входит Париж. Ее выдвинула Консервативная партия Франции Les Républicains, поэтому ее можно считать наследницей Жака Ширака и Николя Саркози. Кое-кто называет Пекресс умеренной, и это, пожалуй, верно, если рядом поставить того же Земмура или Эрика Сетти, ультраправого депутата с юга страны, проигравшего ей битву за выдвижение в кандидаты от "республиканцев".

Последний предлагал создать во Франции некое подобие "Гуантанамо", где содержали бы подозреваемых в терроризме с должной степенью жесткости. По сравнению с Сетти Пекресс, называющая себя на две трети Меркель и на треть Тэтчер, "всего лишь" предлагает держать джихадистов в заключении даже после окончания их фактического тюремного срока. Два первых раздела ее предвыборного манифеста имеют следующие заголовки: "Остановить текущую иммиграцию и защитить ценности нашей республики" и "Навести порядок на улице". Одно время она выступала против однополых браков, но затем сменила гнев на милость.

Примечательно, что преимущества французских избирателей сегодня находятся на правом фланге идеологического спектра.

Опросы показывают, что общее количество сторонников Земмура и Марин Ле Пен может быть больше 30% избирателей. Профессор французской и европейской политики в Университетском колледже Лондона Филипп Марльер говорит, что такой популярности ультраправые во Франции не достигали еще никогда.

[ + – ] Главный "вишист" Франции. Эрик Земмур, оправдывающий маршала Петена и являющийся сторонником безнаказанного харасмента, может стать именно тем кандидатом, за которого проголосует Пятая республика

Нынешний социальный бульон в этом государстве таков, что непонятно, у кого больше шансов стать президентом — у просто правого кандидата или ультраправого с примесью безумия. Если второй вариант окажется более выигрышным, Париж рискует получить своего Трампа со всеми вытекающими последствиями не только для страны, но и Евросоюза в целом.

Венгрия: Виктор Орбан против местного "Трампа"

В Венгрии все решится в апреле. Картина противостояния там описывается как "Орбан или Европа". Действующий премьер, как считают критики внутри страны и за рубежом, разрушает венгерскую демократию. Причем, настолько, что Будапешт стал единственным в ЕС, кого президент США Джо Байден не пригласил на саммит по демократии. Хотя Орбан и заявляет о желании, чтобы Венгрия оставалась в Евросоюзе, многие считают, что он цинично презирает европейские ценности.

Правя страной с 2010 года, Виктор Орбан на предстоящих выборах впервые столкнется с реальным избирательным вызовом.

Шесть оппозиционных партий, представляющих весь политический спектр, согласились объединить силы под флагом движения "Венгрия для всех" (MMM), чтобы свергнуть Орбана. Единственный кандидат уже назван – Петер Марки-Зай, мэр юго-восточного города Ходмезевашархей. Недавний опрос показывает, что партия Орбана "Фидес" всего на два процентных пункта опережает "коалицию". Догнать и перегнать "старую власть" MMM по силам. Но даже если это произойдет, оценить сложившуюся ситуацию как однозначное движение Будапешта в сторону европейских ценностей будет непросто из-за самой фигуры Марки-Зая. Он представляет себя как борца со старыми элитами, готового устроить "революцию маленьких людей" и упразднить "конституцию Орбана" (непонятно, кстати, каким образом). Он обещает "вернуть Венгрию в Европу".

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Но он же, например, вопреки сложившимся в Европе представлениям, заявляет, что пощечина не является надругательством над ребенком. Он демонстративно использует слово "цыгане" там, где политкорректным считается термин "ромы". Он также заявляет, что "половина правительства Венгрии — геи", а "единственная беда Орбана [демонстрирующая борьбу с ЛГБТ-сообществом] в том, что его сын Гаспар — гей". Марки-Зая называют венгерским Трампом (Трамп теперь видится повсюду) за его непредсказуемость, высказывание на грани фола и активное использование соцсетей.

Если Марки-Зай победит в апреле, то и Венгрии, и Европе в общем-то понадобится время, чтобы понять, какую фигуру они в конце концов получили и как она ходит на шахматных досках малой и большой политики.