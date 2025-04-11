Цены бьют рекорды: недвижимость в ЕС экстремально подорожала (инфографика)

Рынок недвижимости в Европе вновь демонстрирует бурный рост — стоимость жилья и аренды продолжает удивлять как специалистов, так и самих европейцев. 2024 год стал очередным доказательством того, что в условиях устойчивого спроса и ограниченного предложения сектор недвижимости в ЕС продолжает активно развиваться. Это явление обусловлено не только экономическими факторами, но и социальными изменениями, которые подталкивают цены и арендные ставки вверх во многих странах региона.

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Об этом говорится в данных Евростата.

В последнем квартале 2024 года цены на жилье в странах ЕС увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а арендная плата выросла на 3,2%. Такие темпы роста вызывают сомнения в устойчивости рынка, особенно с учетом того, что даже по сравнению с предыдущим кварталом стоимость недвижимости поднялась на 0,8%, а аренда — на 0,6%. За период с 2010 по конец 2024 года жилье подорожало в среднем на 55,4% в 21 стране ЕС.

Рост арендной платы оказался не менее значительным: в 26 странах ЕС зафиксировано ее увеличение. Лидерами по темпам роста стали Эстония (+212%), Литва (+175%) и Венгрия (+114%). В то же время ситуация на рынке недвижимости варьируется от страны к стране.

Так, на Кипре стоимость жилья практически не изменилась по сравнению с 2010 годом, а в Италии наблюдается снижение цен — на 4% за тот же период.

С 2010 года стоимость аренды жилья в странах ЕС увеличилась на 26,7%, а в ряде государств этот показатель оказался еще выше. В отдельных регионах рост арендных цен стал настоящей проблемой для местного населения. Особенно заметное подорожание аренды зафиксировано в Эстонии, Литве и Венгрии.

Ситуация остается неоднозначной. Из всех стран снижение арендной платы зафиксировано лишь в Греции — там аренда подешевела на 13%. Это отражает происходящие в стране экономические и социальные процессы и заслуживает отдельного анализа. На рост цен на жилье в странах ЕС влияют несколько ключевых факторов: ограниченное предложение, миграционные потоки, изменения в мировой экономике и высокий спрос на недвижимость в мегаполисах. Также немаловажную роль играют инфляция, удорожание строительных материалов и корректировки в финансовой политике.

Как изменились цены на жилье и аренду в ЕС. Графика: Eurostat

Процесс изменения цен на недвижимость особенно заметен в странах с высоким спросом, таких как Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. В то же время на Кипре, в Италии и других странах рынок жилья демонстрирует менее явные тенденции роста.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы цены на жилье в странах ЕС продолжат расти, однако темпы этого роста будут замедляться. Арендные ставки также останутся высокими в популярных туристических и экономических центрах, таких как столичные города и мегаполисы.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.