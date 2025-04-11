Ціни б'ють рекорди: нерухомість у ЄС екстремально подорожчала (інфографіка)

Ринок нерухомості в Європі знову демонструє бурхливе зростання — вартість житла та оренди продовжує дивувати як фахівців, так і самих європейців. 2024 рік став черговим доказом того, що в умовах стійкого попиту та обмеженої пропозиції сектор нерухомості в ЄС продовжує активно розвиватися. Це явище зумовлене не лише економічними факторами, а й соціальними змінами, які підштовхують ціни та орендні ставки вгору в багатьох країнах регіону.

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Про це йдеться в даних Євростату.

В останньому кварталі 2024 року ціни на житло в країнах ЄС збільшилися на 4,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а орендна плата зросла на 3,2%. Такі темпи зростання викликають сумніви щодо стійкості ринку, особливо з урахуванням того, що навіть порівняно з попереднім кварталом вартість нерухомості піднялася на 0,8%, а оренда — на 0,6%. За період з 2010 по кінець 2024 року житло подорожчало в середньому на 55,4% у 21 країні ЄС.

Зростання орендної плати виявилося не менш значним: у 26 країнах ЄС зафіксовано її збільшення. Лідерами за темпами зростання стали Естонія (+212%), Литва (+175%) та Угорщина (+114%). Водночас ситуація на ринку нерухомості варіюється від країни до країни.

Так, на Кіпрі вартість житла практично не змінилася порівняно з 2010 роком, а в Італії спостерігається зниження цін — на 4% за той самий період.

З 2010 року вартість оренди житла в країнах ЄС збільшилася на 26,7%, а в низці держав цей показник виявився ще вищим. В окремих регіонах зростання орендних цін стало справжньою проблемою для місцевого населення. Особливо помітне подорожчання оренди зафіксовано в Естонії, Литві та Угорщині.

Ситуація залишається неоднозначною. З усіх країн зниження орендної плати зафіксовано лише в Греції — там оренда подешевшала на 13%. Це відображає економічні та соціальні процеси, що відбуваються в країні, і заслуговує на окремий аналіз. На зростання цін на житло в країнах ЄС впливають кілька ключових чинників: обмежена пропозиція, міграційні потоки, зміни у світовій економіці та високий попит на нерухомість у мегаполісах. Також важливу роль відіграють інфляція, подорожчання будівельних матеріалів і коригування у фінансовій політиці.

Як змінилися ціни на житло та оренду в ЄС. Графіка: Eurostat

Процес зміни цін на нерухомість особливо помітний у країнах з високим попитом, таких як Угорщина, Латвія, Литва та Естонія. Водночас на Кіпрі, в Італії та інших країнах ринок житла демонструє менш явні тенденції зростання.

Експерти прогнозують, що найближчими роками ціни на житло в країнах ЄС продовжать зростати, проте темпи цього зростання сповільнюватимуться. Орендні ставки також залишаться високими в популярних туристичних та економічних центрах, таких як столичні міста та мегаполіси.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.