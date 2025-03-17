Жилье по цене чашки кофе: в Италии продают дома по 1 евро: в Италии продают дома по 1 евро

Город вводит более мягкие правила для покупателей: единственным требованием является обязательство переделать дом за три года.

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В городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают за один евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию, пишет CNN.

Пенне расположено между Адриатическим побережьем и горным хребтом Гран-Сассо. Сейчас там живет около тысячи человек.

"В городе потенциально более 40 пустующих зданий, ищущих новых владельцев, и все они расположены в историческом центре, который приходит в упадок с тех пор, как несколько десятилетий назад семьи начали эмигрировать", — рассказывает мэр города Жилберто Петруччи.

С момента начала программы в 2022 году было продано шесть домов, преимущественно итальянцам. По словам мэра, следующая партия будет выставлена на продажу в ближайшие недели, и "несколько" объектов недвижимости вскоре будет выставлена на продажу "в ближайшие пару недель". Вероятно на продажу выставят больше домов.

Планируется продать несколько домов эпохи Возрождения. Большинство из них когда-то принадлежали местным фермерским семьям, которые выехали в другие страны, в частности в США, Бельгию и Венесуэлу и в соседние крупные города, чтобы работать на фабриках.

Большинство программ по приобретению жилья за один евро требуют от покупателей внесения депозита в размере от 2000 до 5000 евро (от 3000 до 5250 долларов США), который возвращается после завершения работ. Пенне ввел более мягкие правила для покупателей.

"Единственное требование, чтобы покупатели обязались переделать эти дома в течение трех лет, но мы не просим никаких гарантий первоначального взноса для начала работ. Мы действительно хотим поощрять и поддерживать тех, кто приходит возрождать древний район", — говорит он.

Еще одним бонусом является помощь покупателям на протяжении всего процесса ремонта. Во время работ им будут помогать местные специалисты — архитекторы, геодезисты и строители.

Напомним, ранее жители деревни Оллалай на острове Сардиния в Италии решили воспользоваться результатами выборов в США и нашли для себя потенциальную возможность для восстановления своего населенного пункта. Они приглашают к себе американцев, которые не голосовали за Дональда Трампа и расстроены результатами выборов.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.