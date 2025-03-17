Житло за ціною чашки кави: в Італії продають будинки по 1 євро

Місто запроваджує м'якші правила для покупців: єдиною вимогою є зобов'язання переробити будинок за три роки.

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У місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають за один євро. Продаючи будинки за ціною кави, в населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію, пише CNN.

Пенне розташоване між Адріатичним узбережжям і гірським хребтом Гран-Сассо. Зараз там живе близько тисячі людей.

"У місті потенційно понад 40 порожніх будівель, що шукають нових власників, і всі вони розташовані в історичному центрі, який занепадає з того часу, як кілька десятиліть тому сім'ї почали емігрувати", — розповідає мер міста Жілберто Петруччі.

З моменту початку програми у 2022 році було продано шість будинків, переважно італійцям. За словами мера, наступна партія буде виставлена на продаж найближчими тижнями, і"кілька" об'єктів нерухомості незабаром буде виставлена ​​на продаж "найближчими парами тижнів". Ймовірно на продаж виставлять більше будинків.

Планується продати декілька будинків епохи Відродження. Більшість з них колись належали місцевим фермерським сім'ям, які виїхали до інших країн, зокрема до США, Бельгії та Венесуели та до сусідніх великих міст, щоб працювати на фабриках.

Більшість програм із придбання житла за один євро вимагають від покупців внесення депозиту у розмірі від 2000 до 5000 євро (від 3000 до 5250 доларів США), який повертається після завершення робіт. Пенне запровадив м’якші правила для покупців.

"Єдина вимога, щоб покупці зобов'язалися переробити ці будинки протягом трьох років, але ми не просимо жодних гарантій початкового внеску для початку робіт. Ми дійсно хочемо заохочувати та підтримувати тих, хто приходить відроджувати стародавній район", — каже він.

Ще одним бонусом є допомога покупцям упродовж усього процесу ремонту. Під час робіт їм допомагатимуть місцеві фахівці — архітектори, геодезисти та будівельники.

Нагадаємо, раніше жителі села Оллалай на острові Сардинія в Італії вирішили скористатися результатами виборів у США і знайшли для себе потенційну можливість для відновлення свого населеного пункту. Вони запрошують до себе американців, які не голосували за Дональда Трампа і засмучені результатами виборів.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.