Минус 10 тысяч: Пентагон рассматривает вариант вывода войск США из Восточной Европы, — NBC

Вашингтон обсуждает вывод до 10 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Восточной Европе после вторжения России в Украину. Этот шаг может серьезно изменить баланс сил в регионе и вызвать обеспокоенность среди союзников США.

Related video

Как сообщил 8 апреля телеканал NBC News, по информации американских и европейских чиновников, которые знакомы с внутренними обсуждениями в Пентагоне, рассматривается вывод до половины из 20 тысяч американских военнослужащих, переброшенных в Польшу, Румынию и другие страны региона. Этот контингент был отправлен при администрации Джо Байдена для укрепления восточного фланга НАТО после начала полномасштабной войны России против Украины.

Хотя численность войск, готовящихся к отправке обратно в Штаты еще обсуждается, внутренние дискуссии не утихают на фоне мирных инициатив нынешнего президента Дональда Трампа.

Данные шаги могут быть предприняты в контексте заявлений министра обороны США Пита Хегсета, который во время своего выступления в Брюсселе заявил, что "суровые стратегические реалии" не позволяют Америке сосредоточится на безопасности Европы. Вместо этого американцы намерены усилить южные границы и уделить больше внимания противодействию Китаю.

Реакция союзников и критика в Сенате

Возможное сокращение численности американских войск вызывает обеспокоенность как среди европейских союзников, так и внутри самого Вашингтона. Европейские чиновники считают, что такой шаг может быть воспринят Москвой как ослабление сдерживающего потенциала НАТО.

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что "Россия воспримет это как сигнал слабости и будет более уверенно вмешиваться в европейские дела".

Важно

Сможет ли НАТО выжить без США: мнение экспертов

На слушаниях в Сенате председатель Комитета по делам вооруженных сил республиканец Роджер Уикер также раскритиковал подобные планы.

"Меня беспокоят эти глубоко ошибочные и опасные взгляды, которых придерживаются некоторые бюрократы среднего звена в министерстве обороны. Они добиваются отступления США из Европы, причем часто делают это без согласования с министром обороны", подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время на территории Европы находятся около 80 000 американских военнослужащих. Как было сказано в письме Байдена к спикеру Палаты представителей, этот контингент был развернут для "успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии".

Напомним, в начале марта в The Washington Post сообщили, что администрация Дональда Трампа может вывести из Европы около 20 тысяч американских военных. При этом по данным Европейского командования США, в Европе находятся от 75 000 до 105 000 американских военнослужащих, из которых 63 000 размещены на постоянной основе.