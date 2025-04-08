Мінус 10 тисяч: Пентагон розглядає варіант виведення військ США зі Східної Європи, — NBC

Вашингтон обговорює виведення до 10 тисяч американських військовослужбовців, розміщених у Східній Європі після вторгнення Росії в Україну. Цей крок може серйозно змінити баланс сил у регіоні та викликати стурбованість серед союзників США.

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Як повідомив 8 квітня телеканал NBC News, за інформацією американських і європейських чиновників, які обізнані з внутрішніми обговореннями в Пентагоні, розглядають виведення до половини з 20 тисяч американських військовослужбовців, перекинутих у Польщу, Румунію та інші країни регіону. Цей контингент був відправлений за адміністрації Джо Байдена для зміцнення східного флангу НАТО після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Хоча чисельність військ, що готуються до відправлення назад у Штати, ще обговорюється, внутрішні дискусії не вщухають на тлі мирних ініціатив нинішнього президента Дональда Трампа.

Ці кроки можуть бути зроблені в контексті заяв міністра оборони США Піта Гегсета, який під час свого виступу в Брюсселі заявив, що "суворі стратегічні реалії" не дають змоги Америці зосередиться на безпеці Європи. Замість цього американці мають намір посилити південні кордони та приділити більше уваги протидії Китаю.

Реакція союзників і критика в Сенаті

Можливе скорочення чисельності американських військ викликає стурбованість як серед європейських союзників, так і всередині самого Вашингтона. Європейські чиновники вважають, що такий крок може бути сприйнятий Москвою як ослаблення стримувального потенціалу НАТО.

Старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс зазначив, що "Росія сприйме це як сигнал слабкості та буде більш впевнено втручатися в європейські справи".

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На слуханнях у Сенаті голова Комітету у справах збройних сил республіканець Роджер Вікер також розкритикував такі плани.

"Мене турбують ці глибоко помилкові й небезпечні погляди, яких дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в міністерстві оборони. Вони домагаються відступу США з Європи, до того ж часто роблять це без узгодження з міністром оборони", підкреслив він.

Зазначимо, що наразі на території Європи перебувають близько 80 000 американських військовослужбовців. Як було сказано в листі Байдена до спікера Палати представників, цей контингент було розгорнуто для "заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії".

Нагадаємо, на початку березня в The Washington Post повідомили, що адміністрація Дональда Трампа може вивести з Європи близько 20 тисяч американських військових. При цьому за даними Європейського командування США, в Європі перебувають від 75 000 до 105 000 американських військовослужбовців, з яких 63 000 розміщені на постійній основі.