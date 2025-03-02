США можуть вивести з Європи 20 тисяч своїх військовослужбовців: до чого це призведе, — WP

Європейські чиновники стурбовані намірами Вашингтона. Адже наслідки можуть варіюватися від символічного зменшення американських військ до серйозного послаблення оборонних можливостей ЄС.

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Міністр оборони США Піт Гегсет на зустрічі з колегами з країн НАТО заявив, що Вашингтон має намір переглянути свою військову присутність у Європі. За інформацією The Washington Post, адміністрація Дональда Трампа може вивести з континенту близько 20 тисяч американських військових, які були додатково направлені експрезидентом Джо Байденом.

Інформація про можливе виведення частини американських військових з Європи з'явилася ще наприкінці січня. Італійське агентство ANSA з посиланням на своє джерело повідомило, що 20 тисяч бійців — це приблизно п'ята частина всіх американських військ у Європі. Трохи згодом журналісти видання Financial Times також написали про ймовірне виведення 20 тисяч американських солдатів із країн ЄС, які здебільшого були розміщені в Польщі та Румунії.

Скорочення американських військ: реакція Європи

Обговорення про можливе скорочення чисельності американських військ на континенті, поряд зі змінами в пріоритетах Вашингтона, змушують європейські країни шукати альтернативні рішення. Зазначається, що європейські лідери висловили занепокоєння скороченням контингенту США, оскільки виникає ризик послаблення оборони НАТО, що може призвести до вразливості перед потенційним тиском Росії.

Крім того, європейські лідери хочуть переконатися, що якщо якесь скорочення військ все ж таки відбудеться, то воно не буде результатом переговорів США з Росією.

За даними Європейського командування США, в Європі перебувають від 75 000 до 105 000 американських військовослужбовців, з яких 63 000 розміщені на постійній основі. Якщо їхня кількість почне скорочуватися, наслідки можуть варіюватися від символічного зменшення до серйозного ослаблення оборонних можливостей регіону.

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Так німецькі офіційні особи зазначають, що присутність американських військ відіграє ключову роль не тільки в захисті Європи, а й у забезпеченні глобальних інтересів США. Наприклад, база Рамштайн у Німеччині є важливим центром для проведення американських операцій не тільки в Європі, а й за її межами.

Водночас деякі європейські дипломати переконані, що навіть на тлі невизначеності, що виникла у зв'язку з переговорними ініціативами Трампа, Вашингтон навряд чи піде на масштабне виведення американських військ із країн ЄС, хоча європейцям у будь-якому разі треба буде готуватися до найгіршого сценарію. Колишній британський дипломат Найджел Гоулд-Девіс із цього приводу зазначив, що поки неясно, як ситуація складеться на практиці.

"Я просто турбуюся, що, з огляду на, відверто кажучи, мінливий характер президента Трампа, наскільки Європа може бути впевненою в будь-якому ступені американського захисту та оборони", — сказав він.

Раніше Фокус переклав статтю аналітика Брендона Дж. Вайхерта про необхідність нарощування військового потенціалу європейським країнами.