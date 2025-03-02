США могут вывести из Европы 20 тысяч своих военнослужащих: к чему это приведет, — WP

Европейские чиновники обеспокоены намерениями Вашингтона. Ведь последствия могут варьироваться от символического уменьшения американских войск до серьезного ослабления оборонительных возможностей ЕС.

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Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с коллегами из стран НАТО заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть свое военное присутствие в Европе. По информации The Washington Post, администрация Дональда Трампа может вывести из континента около 20 тысяч американских военных, которые были дополнительно направлены экс-президентом Джо Байденом.

Информация о возможном выводе части американских военных из Европы появилась еще в конце января. Итальянское агентство ANSA со ссылкой на свой источник сообщило, что 20 тысяч бойцов — это приблизительно пятая часть всех американских войск в Европе. Чуть позже журналисты издания Financial Times также написали о вероятном выводе 20 тысяч американских солдат из стран ЕС, которые в основном были размещены в Польше и Румынии.

Сокращение американских войск: реакция Европы

Обсуждения о возможном сокращении численности американских войск на континенте, наряду с изменениями в приоритетах Вашингтона, вынуждают европейские страны искать альтернативные решения. Отмечается, что европейские лидеры выразили обеспокоенность сокращением контингента США, поскольку возникает риск ослабления обороны НАТО, что может привести к уязвимости перед потенциальным давлением России.

Кроме того, европейские лидеры хотят убедиться, что если какое-то сокращение войск все же произойдет, то оно не будет результатом переговоров США с Россией.

По данным Европейского командования США, в Европе находятся от 75 000 до 105 000 американских военнослужащих, из которых 63 000 размещены на постоянной основе. Если их число начнет сокращаться, последствия могут варьироваться от символического уменьшения до серьезного ослабления оборонительных возможностей региона.

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Так немецкие официальные лица отмечают, что присутствие американских войск играет ключевую роль не только в защите Европы, но и в обеспечении глобальных интересов США. Например, база Рамштайн в Германии является важным центром для проведения американских операций не только в Европе, но и за ее пределами.

Вместе с тем некоторые европейские дипломаты убеждены, что даже на фоне неопределенности, возникшей в связи с переговорными инициативами Трампа, Вашингтон вряд ли пойдет на масштабный вывод американских войск из стран ЕС, хотя европейцам в любом случае нужно будет готовиться к худшему сценарию. Бывший британский дипломат Найджел Гоулд-Дэвис по этому поводу отметил, что пока неясно, как ситуация сложится на практике.

"Я просто беспокоюсь, что, учитывая, откровенно говоря, переменчивый характер президента Трампа, насколько Европа может быть уверена в какой-либо степени американской защиты и обороны", — сказал он.

Ранее Фокус перевел статью аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о необходимости наращивания военного потенциала европейским странами.