Европе срочно нужны собственные ракеты: как и чем заполнить "пустые карманы"

Если Россия действительно готовится ко вторжению в Европу, стоило бы ожидать, что европейские страны-члены НАТО куда более рьяно приступят к разработке вооружения, необходимого для эффективного сдерживания этой угрозы.

Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет решительно заявил, что Украина должна пойти на мирное соглашение с Россией, если она хочет выжить в этой войне. По словам Хегсета, частью такого соглашения должно стать признание территориальных уступок и четкое понимание того, что Киев ни при каких обстоятельствах не будет принят в НАТО. Об этом пишет аналитик Брэндон Дж. Вайхерт в своей статье, которую перевел Фокус.

Не ограничиваясь этими тезисами, Хегсет пошел еще дальше, упрекнув партнеров Америки по НАТО в Европе за катастрофически низкий уровень расходов на оборону. Члены НАТО на европейском континенте тратят на свои вооруженные силы в среднем по 2% ВВП, что является обязательным требованием для членов НАТО — а это означает, что половина членов не достигает даже этого среднего уровня. Хегсет, вторя президенту Трампу, призвал своих европейских коллег увеличить уровень расходов на оборону до 5% ВВП.

Министр обороны США Пит Хегсет Фото: Скрин видео

Уже сейчас Германия со скрипом выполняет это требование — все потому, что Германия, как и большинство других европейских членов НАТО (и Канада), десятилетиями не выполняла свои обязательства по НАТО, полагаясь на щедрость американцев. Теперь, когда у власти в США находится президент, который отказывается, чтобы с ним "обращались как с л*хом" (по выражению Трампа), даже самым богатым европейским странам — в данном случае Германии — трудно справиться с задачей, поставленной Трампом.

Пустые карманы Европы

По сути, оборонное ведомство Германии выскребло из своих сусеков все до пылинки. Разумеется, Берлин располагает высокотехнологичным потенциалом и талантливыми инженерами, способными придумать любое мощное оружие. Но, как Германия убедилась во время Второй мировой войны, "вундерваффе" не выигрывают войны: их выигрывает промышленная мощь. А оборонно-промышленная база немцев настолько слаба, что они просто не могут создать системы, необходимые их правительству.

Например, сейчас в Берлине поговаривают о закупке американских крылатых ракет BGM-109 Tomahawk для атак по наземным целям в качестве временной меры, поскольку производство столь широко разрекламированных европейских ракет дальнего радиуса действия (ELSA) сильно задерживается.

Крылатая ракета Tomahawk Фото: seaforces.org

Те в Соединенных Штатах, кто с большим сочувствием относится к беде Германии, могут возразить, что всего год назад, в 2024 году, Германия, Франция, Польша и Италия подписали письмо о намерениях сотрудничать в этом важном проекте. Один год — слишком короткий срок для того, чтобы что-то разработать. Действительно, если бы речь шла о Соединенных Штатах, шансы на то, что новая система будет создана за год, были бы астрономически малы.

Но Соединенным Штатам не грозит российское вторжение.

Если верить европейским членам НАТО, которые по понятным причинам нервничают, Россия готова начать блицкриг против них, как только русские захватят контроль над Украиной. Но если бы это было действительно так — что сомнительно, — можно было бы ожидать, что европейцы в НАТО с гораздо большим рвением приступят к разработке оружия и потенциала, необходимых им для эффективного сдерживания этой угрозы. Об этом, кстати, говорил в своем выступлении госсекретарь Хегсет.

С момента подписания первоначального письма о намерениях к соглашению присоединились и другие европейские государства, такие как Швеция, Нидерланды и Великобритания. Однако даже с учетом присоединения этих богатых и развитых стран шансы на то, что ELSA будут построены в ближайшее время и в достаточных количествах, невелики.

Некоторые сведения о программе ELSA

Европейская оборонная компания MBDA наверняка возьмет на себя разработку систем в рамках программы ELSA, поскольку она уже участвовала в создании наземной крылатой ракеты (LCM). Считается, что в лучшем случае проект может занять несколько лет — настолько много, что европейцы еще не объявили реальную дату завершения проекта. Учитывая это, можно предположить, что данная программа так и не будет реализована.

Решение Европы потратить свой явно ограниченный оборонный бюджет на ракету ELSA также любопытно. В конце концов, предлагаемая система — это обычная крылатая ракета, а не гиперзвуковое оружие. Мы живем в эпоху гиперзвукового оружия. Россия обладает целым арсеналом этих мощных систем, в то время как даже американцам их не хватает. Другие страны, такие как Индия, Япония и Австралия, разрабатывают собственные системы. Почему бы европейцам не направить свои ресурсы и силы на создание подобных систем?

В любом случае, даже если ELSA в конечном итоге будет реализована, ее дальность составит от тысячи до двух тысяч километров. Война в Украине выявила, насколько европейцам не хватает высокоточного дальнобойного оружия, поэтому они вполне заинтересованы в создании такой системы. Но европейская оборонная промышленная база попросту неспособна его создать из-за того, что ей уже очень давно не хватает средств и ресурсов.

Европа хотела, чтобы ELSA сделала ее менее зависимой от Соединенных Штатов. Теперь она зависит от США еще больше

По иронии судьбы, вся цель создания ELSA заключалась в том, чтобы сделать Европу менее зависимой от своего все более упрямого американского военного партнера. Это был один из многих постепенных шагов Европы к достижению того, о чем лидеры Германии и Франции мечтали с 1950-х годов: создание общеевропейской армии, свободной от американского вмешательства. Конечно, немецкие (или другие европейские) лидеры не стали бы так описывать проект ELSA — по крайней мере, публично. Ракета призвана лишь усилить слабеющий потенциал НАТО на европейском континенте перед лицом растущей российской угрозы.

Однако в глубине души многие европейские лидеры считали, что именно это и должна продемонстрировать такая программа, как ELSA. К сожалению для Европы, немцы и их партнеры пожинают плоды своей политики урезания критической оборонно-промышленной базы в пользу строительства социального государства. И, что еще обиднее, европейцы теперь снова надеются на американцев, чтобы те предоставили им систему, которую они не могут построить сами.

Война в Украине выявила, насколько европейцам не хватает высокоточного дальнобойного оружия Фото: Соцсети

В следующий раз, когда кто-то будет красноречиво рассказывать о славе европейских союзников Америки, просто напомните ему, что общий ВВП Европы составляет около 19 триллионов долларов (в номинальных долларах), но европейцы не могут даже создать базовую систему высокоточных крылатых ракет большой дальности без помощи американцев.

Это, кстати, одна из главных причин, по которой многие сторонники НАТО, как в Америке, так и в Европе, упрямятся, когда люди вроде секретаря Хегсета заявляют, что европейцам придется взять в свои руки завершение войны в Украине. В глубине души эти сторонники НАТО знают, что Европе это не под силу, потому что на протяжении десятилетий у нее не было ни возможностей, ни желания выполнять такую миссию.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.