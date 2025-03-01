После скандала в Белом доме: норвежская компания отказалась заправлять военные корабли США

Владелец Haltbakk Bunkers заявил, что они частная компания и сами выбирают своих клиентов. И у них есть "моральный компас".

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Норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась заправлять американские военные корабли. В заявлении они пояснили, что были шокированы "шоу" которое устроили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Сообщение норвежцы разместили в Facebook.

Пост компании Haltbakk Bunkers Фото: Скриншот

"Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьмового шоу, когда-либо представленного "в прямом эфире" нынешним американским президентом и его вице-президентом. Огромная заслуга президента Украины, который сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили предательское шоу. Нам стало дурно. Коротко и ясно. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты. "Никакого топлива американцам!" Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру. Слава Украине!"

В комментариях компанию некоторые американцы обвинили "в неуважении", фактически повторив слова Дональда Трампа Владимиру Зеленскому и заявили, что США сделала для Норвегии много хорошего.

Комментарии под постом норвежцев Фото: Скриншот

На вопрос, что именно США сделали для Норвегии, в комментариях не ответили.

Некоторые американцы поддержали решение норвежской компании, отметив, что в Белом доме и правда произошло "дерьмовое шоу".

Комментарии под постом норвежцев Фото: скриншот

"Как американец, даже тот, кто хочет, чтобы Америка была великой, я не могу не отметить это позорное дерьмовое шоу. Поэтому я полностью поддерживаю ваше решение. Президент Зеленский был чертовски смел, когда пошел в Овальный кабинет и сказал "нет" Трампу в прямом эфире. Я надеюсь, что Европа и все союзники Америки соберутся вместе, найдут свои яйца и дадут отпор. Первое, что они могут сделать, это поддержать Украину публично, а затем и материально. Затем они смогут научиться говорить Трампу "нет" и в других вопросах", — написали в комментариях.

После того, как пост Haltbakk Bunkers набрал несколько тысяч лайков, он стал недоступен, или был удален.

Владелец фирмы Гуннар Гран сообщил норвежскому сайту морских новостей Kystens Næringsliv, что "ни литра топлива" не будет поставлено, "пока с Трампом не будет покончено".

"Мы управляем частной компанией с ограниченной ответственностью и выбираем своих клиентов!" – заявил Гуннар.

Он также отметил, что компания перестала обслуживать россиян после вторжения, добавив: "Это дало многим нашим конкурентам большой дополнительный доход. Мы потеряли много дохода. Но у нас есть моральный компас. Теперь Соединенные Штаты исключены из-за их поведения по отношению к украинцам".

Запрет на топливо вступает в силу немедленно и распространяется на суда, заходящие в норвежские порты, отметили в Haltbakk Bunkers.

Напомним, после скандала в Белом доме сторонники Трампа заявили, что он "отстоял Америку", тогда как его критики отметили, что это "конец международной дипломатии" и влияния США на политические процессы.